Desde el Gobierno aseguran que "la provisión de leche es sumamente normal"

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, dijo hoy en Santa Fe que el faltante de leche fue “una cuestión circunstancial” que ya se superó y señaló que “ahora empieza otra vez la temporada y la oferta fuerte”.

“Nuestro dato es que la provisión de leche es sumamente normal”, afirmó el funcionario al participar hoy en la ciudad santafesina San Lorenzo, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del lanzamiento del programa “Cosecha Segura 2019”.

El secretario de Agroindustria explicó que el faltante de leche obedeció a “una cuestión circunstancial” ligada al período de lactancia de las vacas, que termina en abril y sostuvo que “ahora empieza otra vez la temporada y la oferta fuerte”.

Etchevehere detalló que “desde el punto de vista de la oferta de leche no vamos a tener ningún inconveniente” en la provisión. “Que una sola empresa tenga o no una determinada marca no quiere decir que falte leche en la Argentina”, aclaró el secretario, quien recordó que existen en el país más de 300 firmas que procesan y proveen lácteos.

Consultado por la prensa, dijo que “el rol del Estado es poner transparencia, es dejar que la producción exprese su potencial”. En esa línea, agregó que el Gobierno procura “poner reglas para que se produzca y haya producción suficiente no solo para satisfacer el consumo interno sino también la exportación”.