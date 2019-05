Investigan un posible caso de sarampión en La Plata

Las sospechas se concentran en una beba de 9 meses atendida en la Clínica del Niño. De confirmarse podría ser el primer episodio en la Región en más de 20 años

Epidemiólogos del ministerio de Salud de la Provincia y la Municipalidad de La Plata investigan por estas horas lo que podría ser el primer caso de sarampión en la Región en más de veinte años. Las sospechas se concentran alrededor de una beba de nueve meses oriunda de Berisso que fue atendida el mes pasado en la Clínica del Niño con síntomas compatibles con la enfermedad. Aunque ya fue egresada y evoluciona bien, la niña permanece aislada en su casa mientras se aguardan los resultados de las pruebas de confirmación. Lo que desconcierta a los investigadores es que nunca salió de Argentina y no habría estado en contacto con nadie que haya llegado recientemente de otro país, por lo que de confirmarse el diagnóstico presuntivo se trataría de un caso local.

“La nena fue atendida el 20 abril pasado por un exantema (erupción generalizada) febril, un cuadro compatible con sarampión que epidemiológicamente obliga a manejarse como si fuera sarampión y tomar además medidas preventivas para evitar contagios hasta tanto no se descarte la enfermedad”, explicaron ayer fuentes de la Clínica del Niño.

Debido a su cuadro, la niña, que es hija de una familia de clase media oriunda de Berisso (no de una pareja de emigrantes venezolanos, como indicaban rumores que circularon ayer) estuvo internada durante algunos días en la Clínica del Niño, donde los pediatras que la atendieron resolvieron egresarla porque evolucionaba bien.

En Argentina, el último caso de sarampión endémico se registró en el año 2000

La sospecha de sarampión -una enfermedad que había sido erradicada del país y hoy está re emergiendo debido a las bajas tasas de vacunación- activó sin embargo un rápido operativo de prevención. “Se iniciaron de inmediato las acciones de bloqueo en el entorno de la beba. Se revisó que todos sus familiares convivientes tuvieran el esquema de vacunación completo y a aquellos que no lo tenían se los vacunó, como también al personal de salud. Desde entonces la nena ha estado en aislamiento”, aseguró ayer la directora municipal de Infectología, Analía Mykietiuk.

En base a la sospecha clínica de sarampión las autoridades sanitarias ordenaron enviar muestras de sangre y orina de la beba al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán para confirmar si efectivamente se trató de esta enfermedad. Por lo que se pudo averiguar los resultados de esas pruebas podrían conocerse hoy.

Por lo pronto, “hasta que no estén las contrapruebas del Malbrán oficialmente no hay ningún caso de sarampión”, dijeron ayer voceros del Ministerio de Salud de la Provincia tras reconocer que “el caso de esta beba se viene investigando desde hace una semana y hasta ahora no hay confirmación”.

Si bien por su edad la nena no está vacunada aún contra el sarampión (la primera dosis de triple viral debe aplicarse recién al año de vida), lo que desconcierta a los médicos es que no salió de la Argentina y ni habría estado en contacto con nadie que haya llegado recientemente de otro país. De ahí que, de confirmarse el diagnóstico presuntivo, el suyo podría constituir el primer caso en la Región después de más de veinte años.

En nuestro país, el último caso de sarampión endémico se registró en el año 2000. Desde entonces, hubo 33 casos importados. Los últimos cuatro ocurrieron entre el año pasado y abril último en la capital federal y Rosario: tres fueron importados por turistas extranjeros y el restante estuvo relacionado con un argentino que viajó al exterior.

En un contexto mundial en el que países como Estados Unidos, Venezuela y Brasil atraviesan un rebrote de sarampión, la aparición de casos importados se vuelve una amenaza cada vez más seria en una Argentina donde están cayendo las tasas de vacunación contra esta enfermedad.