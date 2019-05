Hernán Piquín: harto de la inseguridad en el país, se manda a mudar: “Estoy cansado”

El bailarín, que en menos de dos años sufrió dos hechos violentos, se va a vivir a España. “No me siento arraigado”, dijo

Es parte del “Súper Bailando” pero, cuando termine su contrato con LaFlia, Hernán Piquín se las tomará. Según contó ayer en una entrevista con “Los Ángeles de la Mañana”, harto de la inseguridad, tras dos violentos hechos que lo hicieron temer por su vida en menos de dos años, el bailarín decidió irse a vivir a España.

“Pasé otro momento horrible que no se lo deseo a nadie”, contó el artista, sobre el último episodio ocurrido el mes pasado cuando fue abordado por varios delincuentes armados para robarle.

Piquín había retirado antes dinero y joyas de un banco y había hecho una parada en un shopping antes de ir a su casa. “Ahí me vienen dos coches y tres motos. Abrieron la puerta, tironearon, me pusieron un arma y se llevaron la plata y unas alhajas. Fueron muy violentos. Me apuntaron con armas, me dijeron ‘dame todo porque te mato’ y se llevaron todo. Es la inseguridad de este país”, contó en aquel entonces.

Ayer le preguntaron por este hecho y contó: “Eran mis ahorros, las joyas de mi abuela y bisabuela, por las que tenía muchísimo afecto de mi parte. Me da pena que hayan caído en manos de personas que no le dan el valor afectivo que tenían. Estoy indignado”.

Y no ocultó su malestar. “Sí, por supuesto que pensé en irme del país. De hecho, estoy afuera, me vine solo para hacer el Bailando, y aparte para hacer una gira. Pero me vuelvo a ir”.

Ex alumno del Teatro Colón, Piquín contó que se radicará en España. “Yo tendría que estar haciendo una gira allá ahora… Me instalé en Granada, a 400 kilómetros de Madrid”.

Según confesó, está tratando de convencer a su mamá para que se vaya con él. “Ya estoy cansado”, sumó el artista.

Y manifestó que no le pesó tomar la decisión de irse del país: “Yo siempre viví afuera. Esta carrera te hace ser muy nómade. Tampoco es que estoy arraigado (a la Argentina)”.

En noviembre de 2017, el bailarín sufrió un hecho aún más violento cuando fue asaltado por al menos cinco delincuentes que se encontraban en la portería del barrio privado en el que vive en el partido de Pilar. Sin embargo, logró escapar en su vehículo a pesar de que fue atacado a tiros y finalmente resultó ileso cuando cayó con su auto a una zanja.