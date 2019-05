| Publicado en Edición Impresa

En la jornada de ayer se confirmó el pase de Mateo Klimowicz, delantero argentino de 18 años e hijo del recordado Diego Klimowicz, al Stuttgart de Alemania.

El ahora ex Instituto firmó su vínculo con el club alemán por los próximos cinco años y compartirá plantel con el volante ex Estudiantes, Santiago Ascacibar, con el delantero ex Argentinos, Nicolás González y también con el ex Liverpool y Atlético Madrid, entre otros, el lateral Emiliano Insúa.