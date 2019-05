“El orden y la paciencia son nuestra bandera”

El Indio no terminó de confirmar los once. La duda está entre Faravelli o Bolívar. “Nos hace bien tener un equipo de fieras, que compiten por ganarse un lugar en la cancha”, dijo el DT

Darío Ortiz sostiene que estos son los lindos problemas que tiene el fútbol, cuando algún jugador sale por suspensión o lesión, y cuando puede volver, quien lo reemplazó lo hizo tan bien, que parece un pecado sacarlo. Hoy el grupo se ha potenciado, los resultados acompañan y por eso el técnico de Gimnasia ni si quiera se anima a confirmar el equipo, ya que un titular indiscutible hasta hace un par de semanas como Lorenzo Faravelli, por estas horas no tenga su puesto asegurado.

“Nos hace bien tener un equipo de fieras, que compiten por ganarse un lugar en la cancha”, dice el Indio en la conferencia de prensa que brindó en el mediodía de ayer tras la práctica matutina en Abasto. “Hoy (por ayer) el entrenamiento estuvo picante porque todos lucharon para ingresar a los concentrados. Eso me encanta y me pone muy bien. Eso le hace bien al Club y a ellos, para que entiendan que hay que competir siempre por un lugar”.

Con respecto a los once titulares para visitar mañana a Argentinos Juniors, Ortiz solamente expresó, “creo que tengo el equipo confirmado, aunque todavía no definí un puesto... Igualmente sabemos como vamos a jugar”, aseguró el DT mens sana. La duda parece estar en el medio, entre Bolívar y Faravelli.

Y una vez más, como lo hizo antes de viajar a Rosario para jugar con Newell´s como en la previa del juego en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, el técnico dejó en claro cómo saldrán a jugar. “Iremos a buscar un gol. Queremos volver al Bosque con un buen resultado, no nos cambia nada definir la serie de locales. Son partidos de 180 minutos. Y como dije antes, no terminé de definir el equipo, pero sí como vamos a jugar. Sabemos qué es lo que más nos sirve, cómo juega Argentinos Juniors. Nos fijamos de qué forma poder atacarlos, ellos no tienen mucha tenencia, te la devuelven siempre a tu campo. Por eso estamos evaluando qué nos convendría más. Después, nos hace bien tener un equipo de fieras que compiten por ganarse un lugar en la cancha”.

Metiéndose en el juego de mañana y lo que podrá suceder, añadió, “siempre hay que ir por más, el techo se lo pone uno mismo. Hay que buscar la excelencia. El orden y la paciencia son nuestra bandera, y deberá estar más latente que nunca”.

Tras hacer un silencio, continuó diciendo, “entrenamos mucho en las canchas 3 y 4, sus dimensiones son similares a la de Argentinos. Tenemos la ventaja de contar con Gonzalo (Piovi) que la conoce bien. Pero necesitamos el máximo de concentración, estar atentos siempre a la segunda pelota. El orden y la paciencia, que es nuestra bandera, deberá estar más latente que nunca. Esa será la clave”.

Cuando se le preguntó por el rival, el DT mens sana afirmó, “Argentinos tiene un equipo muy joven y cuidaron jugadores en el viaje a Venezuela. Va a ser un partido muy difícil, de 180 minutos, que vamos a tratar de definirlo lo antes posible. Somos dos equipos muy parecidos. Veremos quién estará mejor. Ellos con su entrenador han conseguido cosas muy buenas. Va a ser un partido duro. Van a ser dos finales que vamos a afrontarlas con mucho compromiso”. Para cerrar la idea remató, “siempre es lindo definir en el Bosque, pero no nos cambia nada, así que de visitante trataremos de hacer un buen partido y convertir. Así que para mí definir de local no es una ventaja ni una desventaja. Si es lindo jugar con nuestra gente, pero vamos a ir a buscar la diferencia en la ida. No se vienen definiendo los partidos en el primer encuentro, vamos a tratar de que esto no suceda”.

El Lobo ha superado dos etapas en esta Copa de la Superliga y el Indio no se ha apartado de su libreto de pensar partido a partido, sobre todo por que se viene el tiempo de tomar decisiones sobre quienes siguen y quienes no. “Yo solo pienso en el próximo partido, nada más. No hablo de supuestos, hablo de realidad. La realidad nuestra ahora es Argentinos Juniors. Desde que asumí que le pido a mis jugadores encarar cada compromiso como una final. Siempre hay que ir por más, y nosotros pensamos en llegar lo más lejos posible, no pensamos en otra cosa”, manifestó el DT.

CASOS PUNTUALES

En un momento de la conferencia se le preguntó a Ortiz por algunos nombres puntuales, y el entrenador no se escondió. Sobre Agustín Bolívar, fue claro. “Lo de Faravelli no lo definí. Bolivar hizo dos partidos tremendos y me pone feliz. Supo ganarse su lugar en el equipo, ayudó a potenciar a un jugar enorme como Víctor Ayala que es un polifuncional de enorme jerarquía. Pero Bolívar entendió eso y los chicos también tienen que entender que siempre hay que competir”.

En tanto, cuando habló del momento de Hurtado dijo: “Jan es un jugador con un futuro inmenso que nos está haciendo muy bien. El creció en estos últimos juegos junto con Silva y le dije que lo aproveche a Santiago porque es poco común que un jugador de experiencia juegue para un joven”, contó.

En el cierre de la charla, cuando se le preguntó a Ortiz lo que busca para su equipo, no dudó: “Ser competitivos es lo que más busco. Siempre hay que ir por más y buscar la excelencia. En esta profesión nunca uno debe quedarse con lo que cree que está bien, hay que ir por más. Ni quedarte en el acierto ni quedarte en el error. Somos un equipo resiliente. Yo les permito a los jugadores jugar mal, pero nunca entrenar mal, no les regalo ni un minuto en las prácticas”, terminó diciendo el Indio.

