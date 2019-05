La charla íntima que tuvo Alfaro con Mauro Zárate antes de ir a Liniers

El clima hostil que dominó el estadio de Liniers por la presencia de Mauro Zárate en el encuentro de anoche entre Vélez y Boca mereció un tratamiento especial por parte de Gustavo Alfaro durante la conferencia de prensa posterior al partido.

En ese sentido, el DT confesó que tuvo una charla íntima con el delantero en los momentos previos al encentro y también fue crítico con la actitud de los hinchas.

Sobre la charla reservada, Alfaro reveló que "Hablé muchas cosas, no solamente de este contexto. Le dije que no iba a hacer nada que lo perjudique ni a él ni a Boca. Igual, cualquier decisión que tomara iba a ser controvertida, porque si lo pongo es porque no lo protegí y si no lo ponía, porque saqué a uno de los mejores. Sin obligaciones ni presiones le dije que él iba a tomar la decisión", explicó el entrenador.

También el director técnico xeneize le contó a los periodistas que "Mauro me dijo que quiere jugar todos los partidos con Boca, quiere mucho a Vélez y está agradecido a la gente, pero que también quiere triunfar en Boca y que para eso tiene jugar todos los partidos, así sea en las peores condiciones posibles".

Finalmente Gustavo Alfaro reveló que "Le dije que sólo quería que se centre en el partido, que se aísle de lo que ocurra fuera de la cancha y se enfoque en lo que pueda hacer. Que juegue en función de Boca, pero igual hay que estar en la piel de él para soportar estas presiones".