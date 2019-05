El Lobo no supo aprovechar su momento y empató en La Paternal

El equipo de Darío Ortiz igualó sin goles ante Argentinos, que jugó casi media hora con un hombre menos. La serie ahora se definirá el próximo jueves, en el Bosque, sin Facundo Oreja, que vio la roja en el complemento

| Publicado en Edición Impresa

Jan Carlos Hurtado corre por la pelota ante la defensa férrea de Miguel Torrén. El Lobo no pudo sacar diferencia en La Paternal / Dolores Ripoll

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

Gimnasia y Argentinos no se sacaron diferencias en el partido de ida de la Copa de la Superliga y terminaron igualando 0 a 0. Los de Ortiz tuvieron sus chances en el primer tiempo, pero no supieron aprovechar el lapso del rival con diez jugadores y ahora deberá definir en el Bosque, el jueves próximo.

En el inicio, el local impuso condiciones. Desde el comienzo mismo, y ante un Lobo que esperó, Argentinos monopolizó la pelota y el terreno, y logró llevar algo de peligro al arco Mens Sana. Así llegaron las primeras situaciones para un elenco de Dabove que salió decidido a golpear rápido.

A los 7´, Mac Allister sacó un centro sorpresivo desde la derecha y Miljevic se anticipó a Oreja en el cierre. Sin embargo, el jugador volante del Bicho no llegó a conectar del todo y su intento murió suavemente en las manos de un bien ubicado Alexis Martín Arias.

Segundos más tarde, Argentinos tuvo otra clara. El local circuló el balón de derecha a izquierda y nuevamente Mac Allister le sirvió la redonda a Romero, quien enganchó para su pierna más hábil y ensayó un buen remate desde la medialuna que exigió al sólido golero Mens Sana.

El dominio local se extendió durante los primeros 15 minutos, en los que al Lobo le costó hacer pie y sucumbió ante la presión constante de un equipo que lo accedió.

Sin embargo, poco a poco el equipo del Indio fue creciendo. Con Silva y Hurtado como salidas constantes a través de las segundas jugadas, el Lobo comenzó a avanzar.

A los 23´, el venezolano se la “peinó” al Tanque y el uruguayo, de lo más preciso en la jornada de ayer, asistió de gran manera a Horacio Tijanovich. Pese a esto, el entrerriano llegó algo desbalanceado por la marca rival y apenas logró puntear la pelota con su pierna menos hábil. El envió venció a un Cháves sorprendido por el recurso del ex Defensa, pero el balón se estrelló en el palo derecho y ahogó el grito Tripero.

Gimnasia no pudo hacer valer el hombre de más y ahora deberá ganar en el Bosque

A los 28´, Pitana comenzó con su noche para el olvido. Ayala lo puso a correr a Hurtado, quien ingresó al área y fue claramente sujetado por Quintana. Pese a esto, el colegiado aplicó el “siga, siga” y obvió el penal del ex Lanús.

Minutos más tarde, cerca de la media hora, Silva apuró un lateral ejecutado por Licht desde la izquierda, encaró hacia el medio y ensayó un gran disparó que se fue apenas arriba del horizontal local.

Argentinos reaccionó a un crecido Gimnasia y respondió con sus extremos.

Sobre los 32´, Gabriel Hauche se metió al área tras un buen pase de Sandoval y envió un centro cargado de peligro al punto penal. Allí, Claudio Spinelli ingresó sin marca, sin embargo, su violento cabezazo pasó apenas cerca del palo de Alexis.

En lo que fue el mejor trámite del partido para ambos, el Lobo tuvo una más antes del cierre. Nuevamente desde la combinación uruguayo-venezolana, los de Ortiz llegaron al área de los de Dabove. En esta ocasión, Silva le bajó la pelota a Hurtado, pero el nacido en El Cantón le entró algo mordido a la redonda, que se encontró con la buena respuesta de Cháves.

El primer tiempo sólo tuvo lugar para otro error grosero de Néstor Pitana, que tuvo una muy mala jornada.

Tras un despeje largo del Mens Sana, el colegiado observó una mano que nunca existió de Carlos Quintana, previamente amonestado, y lo mandó erróneamente a los vestuarios antes de tiempo.

Con la expulsión del central y un Lobo crecido desde lo anímico, la primera mitad bajó el telón sin diferencia alguna.

EN EL COMPLEMENTO, POCO Y NADA

En la segunda mitad, nuevamente el Bicho tuvo la iniciativa. Sin embargo, lejos estuvieron ambos conjuntos de la precisión del primer tiempo y el partido cayó en una meseta de imprecisiones constantes y avances nulos.

Argentinos tuvo la única clara con un gran pase de Mac Allister a Hauche por izquierda. El ex Racing ingresó al área y venció al arquero Mens Sana. Pero, cuando la pelota se dirigía al fondo de la red, una gran reacción de Lucas Licht, cerrando en la línea, evitó el grito de la parcialidad local.

Al verse falto de fútbol y de conexiones, el Indio movió el banco rápido y mandó a la cancha a Matías Gómez por Comba y a Lorenzo Faravelli por Bolívar.

Los ingresos no resultaron la solución y el Lobo no logró salir del letargo dentro de un trámite que lo tenía 11 contra 10 y el cual no supo aprovechar.

Así las cosas, el Bicho siguió insistiendo, con centros cruzados y algunos remates de afuera que encontraron siempre bien parado a Martín Arias.

El partido sólo tuvo lugar para terminar también igualados en cuanto a los hombres en cancha. Y es que a los 35´, Facundo Oreja perdió una pelota en el avance sobre la derecha y cortó a Elías Gómez para que Pitana, quizás pendiente de la errónea expulsión en el local, aplicara justicia en lo numérico.

Tras la roja al lateral, el Indio reacomodó con el ingreso de Guiffrey por Silva dentro de un partido falto de emociones en la segunda parte.

Gimnasia igualó con Argentinos en La Paternal 0 a 0 en un resultado que cayó agridulce por las oportunidades no concretadas en el inicio del trámite. Ahora el equipo del Indio mudará la serie al Bosque, donde debe ganar para seguir en competencia.