Falleció a los 71 años el guitarrista y compositor Agustín Pereyra Lucena

Era uno de los máximos referentes de la música brasileña y la bossa nova en la Argentina

El guitarrista y compositor argentino Agustín Pereyra Lucena, uno de los máximos referentes de la música brasileña y la bossa nova en la Argentina, murió hoy a los 71 años tras una prolongada enfermedad.

El músico falleció hoy en el sanatorio Güemes y sus restos serán inhumados mañana a las 12 en el Jardín de Paz, en la localidad bonaerense de Pilar.

Nació el 10 de mayo de 1948, estudió guitarra con los maestros Alejandro Maza y Lucio Núñez. Armonía con Jorge Calandrelli y José Tsilicas.

Fue recomendado por el gran poeta Vinicius de Moraes en la contratapa de su primer vinilo en 1970. Se situó como el máximo referente de la música del Brasil en la Argentina. Dueño de un exquisito refinamiento, también fue reconocido por maestros brasileños como Baden Powell y Toquinho, entre otros.

A los 27 años comenzó a recorrer el mundo con su guitarra.Tanto en sus composiciones como en su interpretación logró plasmar un estilo propio, que fue prontamente reconocido por la crítica y el público. Formó parte de los grupos "Candeias" y "Trio de Janeiro".

A lo largo de su trayectoria tocó y compartió escenarios con grandes figuras de la música del Brasil como Vinicius de Moraes, Toquinho, Cuarteto Em Cy, Carlos Lyra, Mauricio Einhorn, Miucha Buarque de Hollanda, Sebastiao Tapajos, Durval Ferreira, Celia Vaz, Dori Caymmi, Nana Caymmi, Guilherme Godoy y Mariana Leporace.

"Quizás yo no me daba cuenta pero los de afuera sí, los músicos brasileños, mi mujer, me decían que haciendo bossa nova tenía una estética propia y eso era importante, quizás en mi modo de interpretar la música brasileña aparecía una cierta melancolía que puede venir del tango, que es un poquito distinta a la saudade de ellos", contó Pereyra Lucena en una entrevista con Télam, en la que hablaba sobre su modo de abordar la bossa nova.

"Me pasaba en Europa, me encontraba con brasileños que me escuchaban tocar y me preguntaban: '¿de qué parte de Brasil sos?, porque aparece algo que no podemos identificar', y el hecho es que había algo distinto, era la música de ellos pero había algo que ellos no podían ubicar en ninguna serie propia, quizás, pienso yo, la melancolía del tango", contó el músico que grabó su primer disco en 1970.

En la Argentina tocó con Guillermo Reuter, Rubén Izarrualde, Alejandro Santos, Adriana Ríos, Lucho González, Andrés Laprida, Silvina Garré, Lito Vitale, Julia Zenko, Helena Uriburu, Rubén Rada, Horacio Molina, Bernardo Baraj, Pedro Menéndez y muchos otros.

Registró nueve discos, entre ellos uno junto al gran percusionista brasileño Nana Vasconcelos. Sus trabajos se editaron en Argentina, Japón, Inglaterra, Francia, Noruega España, Uruguay, Chile y Venezuela.

Según los especialistas, el estilo de Pereyra Lucena se conformó a partir de la música de Brasil pero se fue ampliando con otros elementos musicales como el jazz y el impresionismo francés, logrando una fusión de indudable atractivo.