Lo que dijo el "Loco" Bielsa de la eliminación y su futuro: ¿Se va o se queda?

Marcelo Belsa se hizo cargo de la eliminación de su equipo que quedó a las puertas del ascenso a la Premier League y, al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de continuar dirigiendo en el club.

Luego de la derrota sufrida por el Leeds Uited a manos de Derby Cpunty en una de las semifinales de los Ploffs del championship, el DT argentino asumió su responsabilidad en la caída:

"Si tenés los recursos para alcanzar algo y no lo logras, tenés que asumir la responsabilidad", sostuvo en la conferencia de prensa posterior al último encuentro de la temporada de su equipo.

Y sobre el 4-2 en contra analizó: "pude encontrar una solución y mi trabajo es encontrar soluciones a los problemas, especialmente cuando hay problemas estructurales. No pude imaginarlas. Me siento muy triste por los jugadores ", admitió.

Sobre su continuidad en el Leeds dijo"Este no es el momento

Pero s el club me ofrece la posibilidad de continuar, escucharé su propuesta", explicó. Y añadió: "No pudimos terminar primero o segundo y no pudimos llegar a la final. Obviamente hay errores que nos impidieron alcanzar nuestras metas y cuando no se logra algo que se podía conseguir, siempre hay dudas sobre el entrenador