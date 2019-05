La afirmación de D´Onofrio sobre Román Riquelme que sorprendió a todos

En el transcurso de una entrevista periodística, el presidente de River sorprendió con una declaración en la que involucró a un ídolo de Boca con el club millonario.

Concretamente, Rodolfo D´Onofrio cuando le preguntaron a que futbolista identificado con el club xeneize le hubiera gustado contratar, dijo: "Aunque algunos hinchas de mi club se enojen, Riquelme. Es un jugador que yo hubiera puesto en River, que no te quepa la menor duda".

El mandamás riverplatense fue más allá cuando añadió: "Que me perdonen los hinchas de Boca, pero Riquelme es un jugador que tendría que haber jugado en River... Inteligente, enorme jugador. Tremendo jugador, inteligente para todo. Por él tengo un respeto enorme. Si hubiera sido presidente y estaba en algún club, lo hubiera traído. No lo hubiera traído de Boca porque no hubiera venido", sorprendió a todos D´Onofrio.

¿Y Gallardo lo hubiera aceptado?, le repreguntaron. "Si un jugador como Riquelme estaba en Argentinos, por ejemplo, no hubiera tenido necesidad de decirle a Marcelo: 'Hay que traerlo'. Me lo hubiera dicho él", terminó afirmando el presidente "millonario".