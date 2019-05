Otra jubilada fue víctima de ladrones que actúan cerca de un banco de Tolosa

Fue a fines de marzo en Villa Elvira, pero la damnificada lo reveló ahora al enterarse del ataque que hace 20 días sufrió otra mujer en 6 y 523

Cuando el pasado 26 de abril una ladrona sorprendió a una jubilada que acababa de salir de la sucursal del Banco Nación de 7 y 523, y tras caminar 100 metros la despojó del dinero de sus haberes, vecinos del barrio conjeturaron que esa pareja estaría actuando de similar manera en otras entidades bancarias. La sospecha quedó confirmada ayer, cuando otra jubilada, de 73 años, le contó a este diario que ella también había caído en la trampa tendida por los mismos delincuentes.

En tal sentido, Daniela Ayala, la damnificada, que vive en Villa Elvira, señaló que “por lo que comentaron quienes vieron la información sobre la salidera bancaria, a la señora de Tolosa y teniendo en cuenta la descripción física que hizo de la mujer y de su acompañante, se trata de la misma pareja”.

“Es más -continuó- se manejaron de una manera bastante parecida con la señora y conmigo”. En aquella oportunidad, la asaltante actuó con un hombre de cómplice que la esperó en una camioneta.

Con respecto al ataque del que fue víctima, relató que “fue el 28 de marzo pasado, cuando salí de la sucursal del Banco Provincia de 7 entre 70 y 71 de cobrar mi jubilación, con un reintegro, que en total sumaban 50.000 pesos”.

Luego de recorrer unos pocos metros, se le acercó una persona de mediana edad, a la que describió como “rubia, alta, corpulenta, con flequillo y el resto del pelo un poco por debajo de los hombros”.

Según reveló, la estrategia urdida por la embaucadora y al respecto detalló que “me dijo que acababa de encontrar un celular y que no sabía de quién era”.

Desconcertada por la inesperada situación, Ayala le respondió que “no conozco nada de celulares”, pero inmediatamente la ladrona “me tomó fuerte de un brazo, me dijo que caminaran juntas que me iba a explicar cómo funciona”.

Todo era parte del plan tejido por la desconocida, y al llegar con su víctima a la cuadra de 71 entre 6 y 7, entró en escena su compinche.

“Apareció un hombre de unos 50 años, de baja estatura, de pelo lacio, canoso y corto, que simuló estar desesperado porque decía que había perdido su celular y dinero. Y que por eso su patrón lo iba a matar”, reveló la jubilada.

Recordó además que “ese tipo tenía una revista en una mano y comentó que estaba buscando muebles”.

Luego explicó que “en ese momento, la mujer rubia me pidió que abriera mi cartera. `Abrila, estúpida `me gritó al verme confundida, sin reacción por lo insólito de lo que me estaba pasando”.

Esa circunstancia fue usufructuada por la delincuente, que “me robó los 50.000 pesos que recién había cobrado en el banco de 7 entre 70 y 71, para después escapar con el hombre en una camioneta”.

Ayala citó después que “hice la denuncia en la comisaría novena y en una fiscalía del edificio de 7 entre 56 y 57”. Pero por ahora sigue siendo un misterio el paradero de la pareja.

Si bien la jubilada no pudo identificar al vehículo, se presume que sería la Renault Sandero Stepway con la que actuaron en el caso de la jubilada a la cual -como también lo reflejó este diario- le robaron en 6 y 523.