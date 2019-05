El lavagnismo explora un menú de nombres para la Gobernación

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO PEREZ DE EULATE

mpeulate@eldia.com

Hay crujidos en Alternativa Federal, el espacio de perfil peronista que dice tener al menos cuatro precandidatos presidenciales. Todavía no queda claro cómo irá a las elecciones ni cómo hará pie en la provincia de Buenos Aires, en dónde el poder territorial parece recaer en el PJ tradicional y en Cambiemos. No aparece aún un nombre firme para disputarle la gobernación a María Eugenia Vidal aunque, aseguran fuentes de esa fuerza, se barajan varias posibilidades.

En rigor, lo que primero debería resolver Alternativa Federal es si puede mantener todas su piezas unidas. Para ponerlo en nombres: si Roberto Lavagna se queda en el espacio junto a los que quieren disputar con él una Primaria Abierta (Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, sobre todo) o si se corta sólo con su idea de evitar la interna y reclutar referentes del radicalismo, el socialismo y demás sectores progresistas.

Dos factores serán decisivos para la resolución de esta cuestión. Uno: la manera en que maneje los hilos el gobernador cordobés Juan Schiaretti, envestido como el ordenador de este espacio muy desordenado luego de conseguir su reelección en forma contundente. Dos: lo que decida el próximo lunes 27 la convención nacional de la UCR, que amaga con romper el frente Cambiemos y alinearse con Lavagna.

En el lavagnismo, en verdad, se mueven bajo la tesis de que el ex ministro de Economía será candidato presidencial, con o sin Massa y Urtubey a su lado. Por eso están trabajando sobre la figura del candidato a gobernador. Por ahora, muchas charlas y pocas definiciones. La hipótesis central es que Lavagna vuelve competitivo a cualquier postulante, más allá del nombre. Sería lo contrario de lo que le pasa a Vidal: su candidatura estaría siendo perjudicada por la mala imagen de Mauricio Macri.

Lavagna ha tenido varias reuniones que parecen apuntar a la búsqueda de un referente de peso en la Provincia. Aunque se sabe poco, trascendió un encuentro con Florencio Randazzo en las oficinas del economista. Los randazzistas dicen que el “Flaco” fue convocado por Lavagna, quien le propuso la candidatura a gobernador y él dijo que no. Los lavagnistas, en cambio, aseguran que fue Randazzo el que llamó para hablar -con la idea de interiorizarse de los planes de Lavagna de primera fuente- y que no existió ningún ofrecimiento.

Como sea, en ambas orillas confirman el cónclave. Además, muchos dirigentes que jugaron con Randazzo en los comicios legislativos de 2017 ahora están militando por la postulación del ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Lavagna también se reunió con el cirujano Facundo Manes, que hace tiempo quiere entrar en política y es una figura muy convocante en cada charla que ofrece vinculada a su especialidad: el cerebro. Sería una de las chances que más seducen al ex ministro. En su entorno se lo imaginan con una candidata a vicegobernadora de extracción peronista, como para presentar una fórmula bipartidaria.

Más reservado, también se habría realizado un encuentro con el empresario Francisco De Narváez, quien hace días abandonó un mutismo de dos años para salir a decir que “Yo nunca me fui de la política, porque una vez que estás ahí, estás ahí. Lo que no hice es hablar de política pública; son dos cosas distintas”. El Colorado, que en su momento tuvo el proyecto de la gobernación, también tomó contacto con Urtubey, cuyo armado nacional carece de caras bonaerenses fuertes.

Y el otro nombre que suena como una posibilidad muy fuerte en el lavagnismo es el ex intendente de Bolívar y actual diputado Eduardo “Bali” Bucca, un ex randazzista. Si bien no es muy conocido, en cierto entorno de Lavagna lo analizan como una figura con altas chances de crecimiento electoral, de aspecto juvenil desde su casi 40 años y experiencia de gestión. Además es muy cercano a Marcelo Tinelli, lo que es evaluado como un plus dada la enorme popularidad del animador.

Los radicales díscolos que prácticamente blanquearon su adhesión a Lavagna también tendrían pretensiones de integrar la fórmula. El nombre de Ricardo Alfonsín, muy crítico de la gestión Macri, fue mencionado en el búnker lavagnista. “Mide bastante bien en la Provincia”, explicó una fuente a este diario.

Y también está el duhaldismo. O lo que queda de él, en el llamado Movimiento Productivo Argentino. Duhalde viene apareciendo hace meses como una de las voces que proponen a Lavagna como presidenciable y garantía de una recuperación económica. Recientemente tuvo una extensa reunión con él. Tiene, además, buena sintonía con los gremios que respaldan a Lavagna, básicamente la mayoría de los que en la interna sindical se despegaron de Hugo Moyano.

Algunas fuentes sostienen que el ex presidente tendría la aspiración de influir en la conformación de la fórmula provincial. ¿Su esposa Chiche de vice? No sería, explican piadosos en el lavagnismo, lo que el candidato presidencial tendría en mente.