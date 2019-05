Insólito: el marido de una Trilliza de Oro fantasea con sus hermanas

Invitada a “PH”, María Emilia contó que incluso llegó a realizarle la propuesta indecente a sus hermanas, que no aceptaron...

Las Trillizas de Oro visitaron la mesa de Andy Kusnetzoff y, se sabe, las noches de “PH Podemos Hablar” suelen ponerse picantes. Pero la velada tomó un giro sorpresivo cuando una de las tres confesó que su marido, como muchísimos hombres durante la década del 90, había soñado con estar con las tres hermanas.

Todo comenzó en “Punto de encuentro”, segmento donde el conductor le preguntó a María Emilia si con su marido, dormían en camas separadas. “Cada uno duerme en su cuarto”, sorprendió la blonda, y Andy, “dateado” por la producción, jugó una bola profunda y quiso saber si “¿tu marido es el que tuvo fantasías de estar con las tres?”.

“Él no me conocía, entró a un cine y vio la publicidad de shampoo que hacíamos. Mirando la pantalla pensó: ‘Qué fiesta me haría con las tres’”, contó ante las risas generalizadas.

Pero las confesiones no se detuvieron ahí: Emilia contó que incluso llegó a realizar la propuesta, años después, a sus hermanas. “Después de muchos años se los dije y ellas no quisieron”, se lamentó, y también reveló que cuando eran adolescentes ¡intercambiaban los novios entre las hermanas!

“Eugenia y yo somos las más parecidas. Un día estaba en casa con fulanito y ella me dice ‘atendelo vos, me estoy bañando y no tengo ganas’. Y el chico nunca se dio cuenta”, relató, entre risas.

Y hubo espacio para más curiosidades: culminado el segmento, Kusnetzoff hizo pasar a todos los invitados a la mesa, pero aclaró que solamente se quedaría con una de las trillizas, María Emilia.

Las redes estallaron disparando que “la crisis llegó a la mesa de #PodemosHablar” y convirtiendo al programa, en medio de la falsa indignación, en trending topic. El canal incluso tuvo que publicar una imagen de las dos trillizas restantes disfrutando del programa detrás de cámara, mientras su hermana cenaba con Pablo Granados, Pepe Cibrián Campoy, Pedro Troglio, Milva Castellini y Julieta Prandi.