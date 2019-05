Lavagna dijo que "por ahora" no será candidato por Alternativa Federal

El precandidato a presidente Roberto Lavagna anunció hoy que "por ahora" irá a las elecciones generales por "Consenso 19", por afuera de Alternativa Federal, molesto con los peronistas Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto que convocaron a Daniel Scioli y Marcelo Tinelli a sumarse al espacio.

Los dirigentes de Alternativa se reunieron hoy sin la participación del ex ministro de Economía, pero todavía se puede lograr un acuerdo, según dijeron de ambos lados. Luego de que los gobernadores del PJ dejaron en suspenso su participación en Alternativa Federal tras el anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández, ahora ese espacio volvió a sufrir otro golpe, ya que Lavagna no aceptó participar de las PASO y anunció que competirá en los comicios por Consenso 19, aunque todavía no es definitivo.

Hasta ayer, la situación de Alternativa Federal era favorable y se encaminaba a transformarse en el tercer espacio que se diferenciaba de Cambiemos y el kirchnerismo, con miras a las presidenciales de octubre próximo.

No obstante las diferencias que mantenían desde los primeros contactos para sumar al ex ministro de Economía se profundizaron porque los referentes del PJ no K pedían a Lavagna que compita en las internas y también impulsan la idea de sumar a otros dirigentes.

A pesar del efecto positivo que generó en el PJ alternativo la victoria del gobernador cordobés Juan Schiaretti, la negativa de Lavagna a los pedidos de los cuatro fundadores del espacio pusieron en jaque el acuerdo y la reunión prevista para hoy se frustró y la foto política perdió peso porque fue la misma que en diciembre del año pasado.

En las oficinas porteñas de Massa, los cuatro dirigentes se comprometieron a que Alternativa Federal dirima sus candidatos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Más tarde, en las misma oficina, Massa se reunió con los diputados nacionales de su bloque, para acordar como se sigue después del 10 de diciembre, "tratando de ser mayoría en el Congreso", según dijo la diputada Mirtha Tundis, al salir de la reunión.