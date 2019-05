Hora de decisiones importantes

De cara a la temporada venidera, el técnico Darío Ortiz comenzó a darle forma al nuevo plantel tripero. El Indio habló con los principales futbolistas del Lobo a quienes les comunicó su decisión. Bajas, renovaciones y dudas

El 30 de junio terminan los préstamos y contratos, por lo que la dirigencia junto al entrenador deberán decidir quiénes siguen y quiénes no. De a poco, el plantel va empezando a tener bajas confirmadas. Facundo Oreja, Lorenzo Faravelli, Santiago Rosales, Ezequiel Bonifacio; las dudas de continuidad de Santiago Silva, Víctor Ayala, Jan Hurtado (que podría ser transferido), Gonzalo Piovi, el arquero Sebastián Moyano (no se sabe qué ocurrirá con el y si Alexis Martín Arias se queda o no).

Sin dudas el plantel sufrirá modificaciones, por que el técnico Darío Ortiz buscará armarlo a su imagen y semejanza. Lógicamente la parte económica es clave para traer refuerzos de cara a una temporada que será durísima.

Con respecto a renovaciones, la de Lucas Licht va muy encaminada y el zurdo podría seguir un año más y así cumplir su deseo de retirarse en el Lobo.

Por otra parte, la idea de la dirigencia mens sana es hacer uso de la opción por Maximiliano Comba, para que se transforme en jugador del Club.

También habrá juveniles que serán cedidos a préstamo a otros clubes. En definitiva, se vienen horas intensas donde el presidente Gabriel Pellegrino y el Indio Ortiz, deberán tomar decisiones importantes buscando conformar un plantel competitivo.

Lucas Licht

El lateral tuvo contacto con la dirigencia en las últimas horas y su renovación está encaminada. “Está muy cerca”, señalaron en calle 4. El Bochi quiere retirarse en el Lobo. Renovaría por 1 año y arrancaría de atrás.

Santiago Silva

El uruguayo quiere quedarse y lo hizo saber públicamente. Ortiz habló con él de cara al futuro y lo que espera de él. También habrá que negociar un nuevo contrato, por lo que dependerá de los números si hay acuerdo o no.

Víctor Ayala

En calle 4 quieren que se quede. Su representante quiere que compren la mitad del pase y no aceptan un nuevo préstamo. El Lobo ofrece comprar un porcentaje menor al 50%, pero mejorar considerablemente su contrato.

Jan Hurtado

Se habla de una inminente venta al exterior del juvenil y que no seguiría en el Lobo. Por ahora no hay nada formal, pero desde Europa han preguntado por el atacante. Obvio, Ortiz lo necesita, pero decidirá la dirigencia.

Gonzalo Piovi

Debe volver a Racing ya que su préstamo termina. Quiere quedarse en Gimnasia, había un principio de acuerdo para renovar un año más, pero en las últimas horas habría aparecido una oferta del exterior. A esperar.

Maximiliano Comba

El cordobés llegó a préstamo con una opción de compra procedente de Estudiantes de Río Cuarto. El rendimiento de Maxi conformó a todos (dirigentes y cuerpo técnico), por lo que se hará uso de la opción de compra.

Lorenzo Faravelli

Su situación se definió hace un año. El Loro tenía una oferta, la cual desechó por pedido de la dirigencia y el DT para que se quede de cara a una dura temporada. Se quedó, pero con la condición que ahora se iría si o si.

Santiago Rosales

Nunca pudo demostrar por qué lo trajeron como refuerzo. Troglio le dió varios partidos y no los aprovechó. Ortiz cuando llegó, también. Obviamente no le renovarán y por ello volverá a Racing, que es dueño de su pase.

Facundo Oreja

El técnico ya le dijo que no lo tendrá en sus planes para la próxima temporada, por lo que su contrato termina el 30 de junio y no se le renovará. Se va tras siete años en el Club. Deberán buscar urgente un reemplazante.

Ezequiel Bonifacio

Marginado desde enero, estuvo todo el semestre entrenando con el plantel de Reserva. No aceptó la oferta para renovar y la dirigencia lo separó del plantel. Su contrato termina el 30 de junio y quedará con el pase en su poder.