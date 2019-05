Empezaron a aparecer los pejes en “Los Caños de Vergara”

El lugar se encuentra en la zona de Don Cipriano, en el partido de Chascomús, y está a tan solo 75 km de nuestra ciudad

Un lugar para disfrutar la pesca en familia, muy cerca de nuestra ciudad, es en “Los Caños de Vergara”, en el Río Samborombón, donde la pesca se realiza de costa y en estos momentos es buena, con pejerreyes de distintas medidas.

“Los caños de Vergara” se encuentran en la zona de Don Cipriano en el partido de Chascomús. Este lugar de pesca de costa se encuentra a 75 km de nuestra ciudad, un lugar muy conocido por viejos pescadores de pejerreyes. No teníamos ningún dato de cómo estaba la pesca, así que decidimos hacer el viaje y realizar un relevamiento de la pesca de pejerrey a flote y a fondo. En este lindo viaje nos acompañó Pablo Bazán, Oscar Gómez y Daniel Ravagliatti. Desde nuestra ciudad tenemos 2 recorridos para llegar: uno por Autovía 2, el cual nos da la oportunidad de poder conseguir la carnada, en la zona de Atalaya, ya que por otras rutas no se consigue. Cuando llegamos a la rotonda con ruta 20, en Chascomús, continuamos por ruta 20, pasamos el puente del Río Samborombón y luego de unos 800 metros aproximado de la mano izquierda tenemos un camino de tierra que nos lleva a “Los Caños de Vergara”. El otro camino es más corto, pero no tenemos venta de carnada, así que lo mejor si vamos a ir por este camino adquirirla un día antes. Tomamos ruta 36, hasta la entrada de Ferrari, ahí continuamos por este camino de tierra, pasamos una escuelita, seguimos unos 5 km más y de la mano izquierda tenemos un camino de tierra que nos lleva a la zona de Los Caños. En este lugar no hay ningún servicio, así que tenemos que llevar todo lo necesario para pasar un día de pesca.

Ya estando en la zona de pesca encontramos el Río con un buen nivel de agua y corriendo a una velocidad justa. De Los Caños nos fuimos caminando aguas arriba, y mirando el agua si veíamos algunos bulos de pejerrey. Nos gustó un sector cerca de una curva donde teníamos un lugar tranquilo y sin vegetación. Así que armamos los equipos de cañas de 4 metros, reeles frontales con multifilamento, líneas de fondo de 2 anzuelos, de flote de 3 boyas, a unos 15 cm de profundidad. La carnada utilizada fue mojarras chicas y también llevamos algo de panzudo, el cual anda muy bien para estos lugares pescando de costa y a flote. Arrancamos pescando uno a fondo, y los otros a flote, durante unos minutos no tuvimos ni una respuesta, a medida que las líneas de flote fueron gareteando con la corriente, y alejándose unos 40 metros, ahí comenzamos con los piques de pejerreyes de medidas distintas. A fondo solo obtuvimos bagres, y a flote una variedad de medidas de pejerrey, que rondaban de los 15 cm a los 42 cm.