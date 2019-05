Las duras confesiones que se conocieron en un audio inédito de Emiliano Sala

Hace pocas horas "L´Equipe" dio a conocer un documental dedicado a la vida del futbolista argentino Emiliano Sala, trágicamente fallecido en un accidente aéreo ocurrido en enero con duras afirmaciones del jugador.

En el trabajo periodístico titulado "Emiliano Sala: los secretos de un destino roto", se hace un repaso de su vida deportiva y algunos audios en los que Sala admite no querer ser vendido al Cardiff City y critica duramente al presidente del Nantes

En un audio registrado el 6 de enero –o sea quince días antes del accidente--, el futbolista dice enojado: "Ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí".

Según el archivo, sobre el presidente del Nantes señala que "Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero".

Finalmente, la transferencia se cerró y Sala fue la contratación más cara en la historia del Cardiff: USD 20 millones