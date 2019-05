Así sera la despedida que HBO le hará a Game Of Thrones

"Game of Thrones: The Last Watch", especial de dos horas que muestra el detrás de escena de la serie que terminó el último domingo con récords de audiencia, podrá verse este domingo a las 22 por la señal premium HBO.

Con la mirada puesta tanto en los estudios, como en exteriores y locaciones, el especial dirigido por la cineasta Jeanie Finlay propone un último acercamiento al universo de fantasía medieval de Poniente; esta vez siguiendo al elenco y equipo de producción mientras creaban "Game of Thrones".

Condiciones climáticas extremas y la presión de tener que cumplir con las fechas programadas fueron sólo algunos de los obstáculos que debieron enfrentar a lo largo de ocho temporadas y 73 episodios y que el especial documental muestra por primera vez a los fans.