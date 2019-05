Un herido tras chocar un auto y una bici en 6 y 63

Una persona tuvo que recibir atención médica este mediodía en la intersección de 6 y 63 al verse implicada en un choque entre la bicicleta en la que se desplazaba y un auto, informaron fuentes oficiales.

Las causas del hecho todavía no habían sido establecidas. Según se informó, el ciclista sufrió algunos golpes, por lo que fue atendido por una ambulancia del SAME. Cabe destacar que su salud no estaba comprometida.



El tránsito en la intersección estuvo interrumpido por varios minutos, se indicó.