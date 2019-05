Cristina Kirchner está presente en Tribunales en la reanudación del juicio en su contra

Uno de sus abogados había confirmado esta mañana que la ex presidenta asistiría a la segunda audiencia. Hoy continuará la lectura de la acusación que comenzó la semana pasada

El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró hoy que "el deseo" de la senadora y precandidata es "estar siempre a derecho" y por ese motivo hoy estará en el juicio por no tener labor parlamentaria durante la jornada que lo impida, según explicó en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py, donde a las 9:30hs. se reanuda el juicio oral por la causa Vialidad.

La ex mandataria ingresó a Tribunales alrededor de las 9.15hs. para asistir a la segunda audiencia del juicio oral por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz en la que la ex jefa de Estado está acusada como jefa de una asociación ilícita para favorecer al empresario Lázaro Báez.

Según la acusación, se adjudicaron a empresas de Báez 51 obras, el 80% del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Junto a la senadora son juzgados Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza.