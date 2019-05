Lo que se votó en las elecciones europeas y sus consecuencias

La nueva composición de la Eurocámara abre varios interrogantes, entre ellos, cómo se armarán mayorías de gobernabilidad en un escenario de gran fragmentación política

Tras décadas de afirmar que lo que ocurre en Bruselas, sede de los órganos legislativos y de gobierno de la Unión Europea, los ciudadanos del Viejo Continente dieron por tierra con ese discurso en las elecciones del domingo a la Eurocámara. Una primera lectura de los resultados indica que se recuperó el interés por al política comunitaria.

Este cambio se funda en variadas razones: el miedo a la ruptura (la que defienden los euroescépticos) o al derrumbe del entramado común (el Brexit ha sido la gran alarma encendida), también la angustia ante un cambio climático que necesita ser frenado, o el desencanto y hasta el deseo de castigar a las fuerzas tradicionales que no dan respuestas a estos temas. Lo concreto es que el domingo hubo una alta participación para lo que usualmente convocaban estos comicios: fue del 51%, la mayor en 20 años.

HORA DE ACUERDOS

¿Qué dijeron los ciudadanos con su aluvión de votos? Fundamentalmente que ya no existen recetas que los convenzan de forma masiva (de ahí la fragmentación del voto); que sus principios y aspiraciones son muchos y variados y que los políticos tendrán, a la fuerza, que acordar para satisfacer los requerimientos de la población.

El Parlamento Europeo (de 751 diputados) quedó conformado con ocho grupos. Ninguno tiene una mayoría absoluta. Ni siquiera vale la suma de dos, el Partido Popular Europeo (centroderecha, vencedor con 182 diputados) y la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos (147), los dos grupos que tuvieron la hegemonía de la cámara en los últimos 40 años. Siguen siendo primera y segunda fuerza, respectivamente, pero llegó el momento de buscar el consenso con un tercero o, incluso, con un cuarto.

El mejor situado como aliado para armar una mayoría es el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales de Europa (ALDE). Tiene 109 bancas (es el que más creció en n estos comicios). Su política (centrista) es la más próxima a los postulados de los dos partidos clásicos; ya adelantaron que sin ellos no podrá darse una mayoría “sólida” y “proeuropea” en la cámara y que son la garantía “centrista” de un buen gobierno.

Los Verdes también pueden servir de respaldo a las políticas de los grandes partidos. Tienen 69 eurodiputados en su haber y han remarcado que les importan las políticas y no los bandos a la hora de hacer acuerdos. Excepto en España, donde se vinculan directamente con la izquierda, en otros puntos de Europa su línea política no está tan clara y se asocia a lo ambiental sin banderías. Se puede hablar de todo y con todos, sostienen. Excepto con quien no les ofrezca un programa ambiental serio.

En este marco, el candidato del PPE a presidir la Comisión Europea, Manfred Weber, ya hizo un guiño a los dos nuevos y necesarios compañeros de viaje. Llamó a “unir fuerzas” con socialistas y liberales y “también con los verdes porque, viendo los resultados, son también los ganadores de las elecciones”.

En la pelea por liderar la Unión Europea también está el candidato socialista, Frans Timmermans, que promete lograr una mayoría progresista para abordar los temas que considera centrales: calentamiento global y la justicia social.

Tanto Weber como Timmermans tiene claro que no hay chances de aliarse con extremistas de derecha o de izquierda, por lo que queda claro que entre estas cuatro formaciones estará la gobernabilidad de la Eurocámara y el reparto esencial de ministerios en el Ejecutivo europeo, ya que no hay posibilidad de armar mayorías con las fuerzas de la izquierda o de la derecha en solitario.

Hoy habrá una cumbre especial de líderes de la UE en la que se empezará a analizar el proceso de nominación de candidatos a las diferentes instituciones. Primero el titular del bloque, y luego los comisarios -equivalentes a los ministros- y el resto de los funcionarios.

Si se cumplen los plazos más optimistas, la nueva Comisión Europea (institución que ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa) asumirá sus funciones el 1 de noviembre, mientras que el nuevo presidente del Consejo entrará en su cargo el 1 de diciembre.

QUÉ PASÓ CON LA ULTRADERECHA

Respecto de la ultraderecha que aglutina a nacionalistas y xenófobos como Marine Le Pen (Francia) o Matteo Salvini (Italia), logró 58 bancas muy valiosas aunque no arrasó como se esperaba. Por lo que no podrán bloquear iniciativas en la Eurocámara, que quedó con dos tercios de fuerzas proeuropeas, lo que garantiza que se seguirá trabajando con el respeto a los valores sobre los que se fundó la Unión Europea, aggiornándolos a las nuevas necesidades.

Desde ayer, los eurodiputados están en condiciones de iniciar las negociaciones para formar grupos políticos. Un grupo requiere un mínimo de 25 diputados, procedentes de al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Deben notificar su composición al Parlamento antes del 24 de junio. Los ocho grupos de la Eurocámara saliente podrían perder miembros, ganarlos o incluso desaparecer, y podrían aparecer otros nuevos.

Tras formarse los grupos, los 751 diputados electos celebrarán su primer pleno entre el 2 y el 4 de julio en Estrasburgo, un encuentro que presidirá el presidente saliente, el italiano Antonio Tajani, y en el que se elegirá a su sucesor por mayoría absoluta en un voto secreto.