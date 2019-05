Una ong abrirá un hogar para contener a pacientes con enfermedades terminales

Sumando Voluntades tendrá un lugar para aquellos que se encuentren en el tramo final de su vida y no tengan a nadie que los acompañe

| Publicado en Edición Impresa

Desde hace casi una década el parador nocturno de la fundación Sumando Voluntades se convirtió en el hogar de centenares de personas en situación de calle y, un gran número de ellos además de un techo y una cama limpia, encontró una oportunidad para volver a creer en sí mismo y reinsertarse en el plano laboral; pero ahora la organización va por mas y prevé levantar un hogar de abrigo para pacientes que se encuentren en el tramo final de su vida y no tengan a nadie que los acompañe. “La idea es que las personas en estado terminal no mueran solas, que reciban la atención de un enfermero para no sufrir y la contención de nuestros voluntarios para compartir charlas, lecturas o una película”, contó Nancy Maldonado impulsora del proyecto y titular de la fundación.

Un momento límite, como observar la soledad en la que murió un hombre que se internó solo y estaba en la misma habitación que su madre, llevó a Nancy Maldonado a pensar que nadie merecía atravesar un momento tan crucial sin tener por ejemplo con quien hablar de miedos, deseos o simplemente pasar un momento olvidándose de la enfermedad.

“Mientras mi mamá estuvo internada vi dos personas que se murieron solas, algo realmente muy triste, por eso con el hogar vamos a buscar que se puedan despedir de otra manera, tengan la edad que tengan”, dijo la voluntaria que ya sentó las bases para fundar lo que llama un hogar de abrigo.

Su idea es que las personas con enfermedades terminales que puedan ser derivadas y trasladadas pasen sus últimos días en un marco hogareño, con enfermeros especialistas en calmar dolores del cuerpo y voluntarios que se dediquen a calmar temores, angustias, en suma que tiendan una mano para que los últimos momentos no se transiten en soledad.

Es que muchas personas están conscientes hasta horas antes de morir y por eso a través de los cuidados paliativos se busca que las pasen sin tantas angustias.

En la primera etapa del proyecto Nancy Maldonado se reunió con los directores de los hospitales públicos de la Región y descubrió que hay muchas mas personas que mueren solas que lo que ella pensaba. De prosperar el hogar de abrigo no sólo encontrarían otro desenlace los pacientes terminales, sino que también otros pacientes conseguirían camas hospitalarias que por lo general son escasas.

“Queremos una casa con al menos cuatro habitaciones y 15 camas para que quienes las necesiten puedan terminar sus días con la contención de enfermeros capacitados para darles los medicamentos, pero también acompañados por el voluntariado, gente que vea una película con ellos y los atienda para que no se vayan solos”, apuntó la presidenta de Sumando Voluntades y agregó que ya cuenta con un buen número de voluntarios que se sumaron al proyecto.

Aunque se cuenta con algunos muebles se remarcó que será necesario disponer de quienes puedan sumarse a la nueva obra, “nosotros convocamos a todo el mundo y, en particular, queremos saber a qué políticos les interesa la gente en situación de calle o los que mueren solos; todo lo que hacemos es a puro pulmón y cada vez cuesta mas sostener los hogares porque aumentaron los alquileres, los servicios, todo”, sostuvo la voluntaria que en el nuevo proyecto prevé que el Estado se haga cargo de los medicamentos y los enfermeros necesarios para la atención de los pacientes.

Sin ayudas del estado, el proyecto necesita colaboradores y por eso el próximo 5 de junio a las 17 se hará un té a beneficio en calle 53 N° 1065 entre 16 y 17, el costo de la tarjeta es de 600 pesos y se espera recaudar lo necesario para encarar el alquiler de una casa que se transformará en un hogar de abrigo.

“Hace 8 años viví una situación muy triste cuando mi mamá falleció de cáncer y me conmoví al ver personas con enfermedades terminales morir solas; quiero evitar que otra gente pase por situaciones así”, concluyó la voluntaria.