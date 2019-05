Marcos Peña analizó con la gobernadora Vidal la actualización del Fondo del Conurbano

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, analizó hoy con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, una posible actualización del Fondo del Conurbano bonaerense, en pos de recibir este año alrededor de 20.000 millones de pesos extra, confió a Télam una fuente gubernamental.

El encuentro se llevó adelante este mediodía, en la Casa Rosada, con la asistencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros colaboradores de la mandataria provincial, y durante su transcurso se analizó el déficit de infraestructura y servicios del Conurbano.

Vidal habría insistido con que su provincia es la única que ha perdido sistemáticamente puntos de coparticipación desde 1981, y que es un arrastre de mucho tiempo en el cual "hubo gobernadores que no quisieron, no pudieron, no supieron como plantearlo", indicó la fuente.

Además, la gobernadora interiorizó al jefe de Gabinete y al titular del Palacio de Hacienda sobre el permanente reclamo por parte de los intendentes de la actualización del Fondo del Conurbano, con el propósito de compensar y aplicar equidad.

VIDAL RECORRIÓ CENTROS DE SALUD DE SAN MIGUEL JUNTO AL INTENDENTE MENDEZ

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recorrió hoy en el partido de San Miguel cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) destinados al primer nivel de atención a los ciudadanos y que tienen por objetivo descomprimir las guardias hospitalarias.

Según fuentes gubernamentales, Vidal estuvo acompañada por el intendente local Jaime Mendez.

La Provincia amplía, construye y equipa CAPS en distintos puntos del conurbano, ya que el 85 por ciento de las consultas que llegan a las guardias de los hospitales, podrían resolverse en uno de estos centros.

En el marco de la Red de Salud Pública AMBA que impulsó la Provincia junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno tiene previsto invertir más de 4.200 millones de pesos para concretar obras de construcción o refacción de 408 CAPS en 24 municipios del conurbano.

La Red AMBA tiene como finalidad consolidar el primer nivel de atención y las redes de salud del territorio del Área Metropolitana para descomprimir las guardias en los hospitales y poner a disposición de los vecinos una atención sanitaria de calidad cerca de sus hogares.