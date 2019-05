Aseguran que Maradona "está deprimido, angustiado y descuidado"

El periodista Lío Pecoraro reveló detalles sobre la presunta situación del Diez tras su separación

La separación de Diego Maradona y Verónica Ojeda reúne hasta el momento varios e intensos capítulos mediáticos, que en el último tiempo incluyeron acusaciones cruzadas y hasta se deslizó que ella fue víctima de violencia de género.

Jorge Rial fue quien dio cuenta de un presunto episodio de esas caractertísticas: “Los que les puedo contar es que sí hubo una pelea, sí hubo bardo y sí hubo violencia. Es más, sería bueno que Verónica nos mostrara sus brazos. Según me dicen, tiene marcas. También me dicen que va a ver con los abogados el principio de territorialidad, para saber en dónde se hace la denuncia, si se hace en México, donde ocurrieron los hechos, o si se hace acá”.

En ese marco, ahora aseguran que el Diez está pasando uno de sus peores momentos y que se encuentra "deprimido, angustiado y descuidado", e insistiendo en ver a Rocío Oliva.

El periodista Lio Pecoraro contó en el programa televisivo Todas las Tardes más detalles sobre la actualidad del DT. "Maradona vino para operarse el hombro. Sin embargo, no quiere ir al médico, está deprimido, angustiado y descuidado. No se quiere ni bañar. No quiere saber nada de Ojeda y solo nombra a Rocío Oliva".

Y agregó: "Maradona engordó y tiene una obsesión con Oliva. Por eso se puso en una situación de rebeldía para con él mismo. Está barbudo. Toma alcohol todo el tiempo. Litros y litros de cerveza, más la medicación que tiene que tomar".

Tras la pelea con Ojeda, Maradona quiso ponerse en contacto con Rocío, pero ella no quiso atenderlo ni mantener ningún tipo de contacto, lo que habría desatado una dura reacción en el ex futbolista.

En ese sentido, Pecoraro indicó: "La situación es extremadamente complicada. Alquiló una casa en Tigre y una de las hermanas está junto a él".