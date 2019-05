Una de todos los días en La Plata: le taparon el garage durante una hora y media

El mal estacionamiento en La Plata ya es una constante. Basta con recorrer unos minutos las calles para dar cuenta de la gran cantidad de infracciones que se cometen a diario. Una de las faltas es el mal estacionamiento.

Pero lo que más preocupa, y en muchos casos altera a los vecinos, es la falta de respeto. Porque dejar un auto en doble fila implica que se achique el espacio para circular y se deban hacer maniobras que quizás puedan provocar accidentes, o tapar una rampa para discapacitados complica la subida y bajada de las personas que se desplazan en sillas de ruedas. Esas dos son sólo para mencionar algunas.

Lo cierto es que hay una de esas faltas que se repite a menudo y es la de dejar estacionado el vehículo en los garages de las viviendas o edificios. Eso le ocurrió ayer a Ariel Lagneaux, vecino de la zona de la plaza Azcuénaga, a quien le dejaron un auto estacionado durante más de una hora y media, lo que le imposibilitó guardar el suyo en la cochera, mientras que a otros vecinos del edificio se les hizo imposible salir de la misma.

El problema en cuestión ocurrió en el edificio de 19 entre 42 y 43 y Ariel fue otra víctima de la falta de consideración para con el otro, una acción que parece estar de moda en la región. "La verdad que genera indignación y bronca porque no respetan nada", expresó con indignación este vecino platense en diálogo con EL DIA.

Según contó llamó a Control Ciudadano para hacer la denuncia "y mandaron una camioneta pero por lo que tengo entendido vinieron tarde, el auto se había ido y no le hicieron la multa". De todas formas dijo que "yo saqué fotos, se las mandé y tampoco me tomaron la denuncia". Lagneaux resaltó que en la puerta de la cochera se encuentra el cartel de prohibido estacionar y que pese a ello no le importó al automovilista dejar un largo tiempo su coche estacionado.

"Es habitual en esta zona que le gente se baje y deje el auto con balizas en las cocheras. Es una calle transitada, donde hay varios comercios, por lo que dejan el auto donde tienen ganas sin respetar que existen salidas para otros vehículos. Siempre hay alguien que no le importa el otro", se quejó el vecino, y agregó: "Las cosas no cambiarán hasta sea más rígido todo. Que te generen una multa no le preocupa a mucha gente porque no la paga. Además no hay servicio de grúa para retirar este tipo de autos mal estacionados. La gente hace estas cosas porque no hay una exigencia de que si se deja el auto mal estacionado se pone una multa más dura o te lo lleva la grúa".

Por último expresó que "más impotencia te genera cuando llamás a Control Ciudadano y tarda más de una hora y media, cuando el auto mal estacionado lógicamente ya se había ido".

Cabe recordar que la semana pasada este diario dio cuenta del caso de un vecino de 44 entre 9 y 10 quien fotografíó a más de 20 vehículos estacionados en la rampa de su garage. Harto de la situación decidió hacer pública su problemática que se repite en cada barrio platense y parece no tener solución.