La inspectora hot confesó que un jugador de Estudiantes le mandó mensajes

"Pero no lo quiero mandar al frente", aseguró

Sonia Pellizari, la inspectora municipal que asegura haber sido despedida por realizar videos eróticos en la web, sigue dando que hablar. Si bien el título que más resonó en los últimos días fue su deseo de ir al "Bailando", en La Plata causó gran sorpresa otra declaración bien picante.

"Me mandó mensajes un futbolista de Estudiantes. No lo quiero mandar al frente pero está jugando actualmente. Me habló, charlamos, pero solo hasta ahí, no nos vimos", contó la rubia en una entrevista con el portal RatingCero.

Esta posibilidad de "encuentro" y futuros romances y escándalos, puede ser el puntapié para que Marcelo Tinelli la convoque para su programa, que recientemente comenzó en su temporada número treinta.

"Si Tinelli me invita al Bailando, voy", dijo la empleada, y sumó "bailé toda mi vida. Desde chiquita estudié distintos tipos de ritmos urbanos como dance hall, reggaetón y árabe, en un profesorado en capital federal porque me canta bailar".

Y cerró: "Estar en el Bailando sería cumplir un sueño, pero me gustaría hacer lo que fuera, teatro o danza".