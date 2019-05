Fuerte repercusión internacional por la inspectora hot platense

El caso de Sonia Pellizari, la agente de Control Urbano de La Plata que fue despedida luego de que trascendieran sus videos picantes, recorre los portales del mundo. Hoy la joven de 28 años denunció a este medio que le cerraron su cuenta de Instagram y que "me quieren borrar de las redes sociales"



El caso de Sonia Pellizari, la inspectora de tránsito de La Plata que esta semana fue despedida de sus funciones en Control Urbano luego de que trascendieran una serie de videos picantes para clientes de transmisiones por internet (en la modalidad webcam), recorren el mundo y numerosos portales de noticias ya se hacen eco de sus imágenes. En tanto, hoy la joven de 28 años salió a denunciar que eliminaron su cuenta de Instagram, donde tenía más de 40 mil seguidores, y que "están trabajando para eliminarme de las redes sociales".

Uno de los sitios que se reflejó el caso de Pellizari con una picante portada fue el diario sensacionalista dailystar.com del Reino Unido, que expuso fotos que ellas difundió en las redes sociales con el título "Increíble trabajadora de consejo, de 28 años, despedida por vender videos de sexo en línea: 'No soy una prostituta'"). Con esas mismas líneas, también replicaron la información los sitios ladbible.com y sputniknews.com.

LEA TAMBIÉN La inspectora de Control que fue descontrolada

Otro medio aún de mayor repercusión en la isla británica como es el The Sun también salió a reproducir el escándalo que involucro a la empleada municipal de nuestra ciudad y que tomó estado público en todo el país y ahora también en el plano internacional. El conocido medio inglés tituló que "Una trabajadora de consejo argentino que subsidió su salario mediante la publicación de videos en línea ha sido despedida", a lo que agrega que la inspectora llevaba a cabo la actividad online porque "su salario no era lo suficientemente alto".

En países del continente americano la noticia también comenzó a tener repercusión, como ocurre con el diario online La Prensa, de Honduras, que en su sección "Fotogalerías del Mundo" anuncia que la "Empleada municipal es despedida por viralización de video hot". La información es complementada con fotos de ella y una bajada en la que se lee que "la joven cree que la despidieron porque sus jefes se enteraron de que ella hace videos hot a través de una cámara web en sus tiempos libres".

"Me quieren borrar de las redes"

Mientras las fotos de Pellizari trascienden toda clase de fronteras internacionales y virtuales, hoy ella salió a denunciar el cierre de su cuenta de Instagram, donde tenía más de 40 seguidores, y acusó que "me quieren borrar de las redes sociales.

En este marco, aseguró que "antes de que me incriminen, había un montón de cuentas truchas que me crearon y cuando pasó todo esto de mi despido me borraron mi cuenta de Instagram". Además, afirmó que desde esos perfiles paralelos "están vendiendo packs de fotos mías sin mi consentimiento".

LEA TAMBIÉN La inspectora hot dice que no la echaron por las inasistencias

Ante esta situación, dijo, volvió a crearse otras dos cuentas de Instagram y que recibe denuncias constantemente. Cree que "me quieren borrar de las redes sociales, es un hostigamiento, me quieren eliminar de las redes, me llegan solicitudes de que me quieren cambiar las contraseñas".

Pellizari sostuvo que esta situación que denuncia "me afecta en lo laboral, ya es demasiado que me quedé sin obra social, sin nada, no tengo ingresos". Por último, ella aseguró que radicará una denuncia penal, ya que siente que está siendo víctima de "un delito informático". "Se está manejando tantas fotos mías, tantas historias, son muchas personas las que están trabajando en las redes sociales", deslizó.