Los vecinos potencian la identidad del barrio Hipódromo a través de la ecología

En el club Ateneo Popular se reunen para realizar tareas de acopio de residuos y potenciar el reciclaje. A su vez, llevan a cabo talleres y actividades de concientización con el objetivo de ayudar a preservar el medioambiente

| Publicado en Edición Impresa

Desde hace casi un año, un grupo de vecinos de Barrio Hipódromo funciona como un colectivo que tiene como prioridad fomentar el cuidado del medioambiente con distintos proyectos y actividades. Con base en la biblioteca popular del club Ateneo Popular, BH Sustentable gestionan uno de los tantos Punto Azul que hay en la Ciudad, crearon una compostera comunitaria en uno de los centros culturales de la zona, realizan una columna radial de ecología, “plantaron libros” en Plaza Alsina de 1 y 38 y en unos días van a realizar el segundo taller de compostaje en el patio de la biblioteca.

“Siempre trabajé en barrios de la periferia y un día me pregunté por qué no lo hacía en el mío, ahí empecé a moverme, a ver qué se podía hacer desde el concepto de economía circular, que siempre me interesó”, contó Rocío Roo, docente de danzas contemporáneas y pionera en esta movida. Con esa inquietud se acercó a la biblioteca de Ateneo Popular, donde comenzaba a funcionar el Punto Azul (un centro de acopio de residuos secos que luego son reciclados por cartoneros) y junto a Micaela Ramírez, la bibliotecaria, gestionaron las primeras actividades.

Una vez por semana las chicas se reúnen junto a Felipe Galiano, Celeste Cabral, Ana Vergara y Félix Cuba entre los libros para analizar los proyectos que llevan a cabo y ver qué otra cosa pueden hacer por el barrio. Salvo Félix, que forma parte de la comisión directiva de Ateneo y que pasa los 80 años, el resto no llega a los 40. “Queremos que haya sentido de pertenencia, que nos ayudemos entre todos y podamos disfrutar de cada calle. Las cosas que hacemos conectan a los distintos centros culturales que tenemos en el barrio, los comerciantes y vecinos de todas las edades. Nosotros coordinamos actividades, pero cada vez se suma más gente y la red es muy amplia”, dijo Micaela.

VISIBILIZAR LA BASURA

“La idea es visibilizar que la basura puede ser un recurso. Por un lado, para generar tierra fértil y por el otro, los elementos reciclables se los llevan los carreros para vender o reutilizar. De esta forma evitamos que se contamine el suelo enterrando distintos materiales y ayudamos a los trabajadores de la calle”, explicó Celeste Cabral, otra de las frentistas que forma parte activa del grupo y agregó: “Más allá de que nos une una cuestión ecológica, también terminamos uniéndonos como vecinos porque sino nunca hubiésemos conocido a Ana que viene a buscar lo que se junta en el Punto Azul o a Felipe que es ingeniero forestal y es un pilar fundamental de los talleres. De la misma manera se van sumando los chicos que practican deportes en el club y ellos acercan a sus papás. Es contagioso”.

“Si bien nos moviliza una iniciativa ecológica, también conectamos a los vecinos entre ellos”

Durante el Carnaval el grupo juntó más de 500 pomos que se vaciaron en las jornadas de corsos del barrio para que no se mezclaran con la basura común; y a fines de marzo decenas de chicos recolectaron semillas en la Plaza Alsina e hicieron plantines de árboles nativos (que se quedaron creciendo en la biblioteca del club) después de leer cuentos y libros que les explicaban cómo hacerlo.

“El barrio es una extensión del patio de nuestra casa. Por eso queremos cuidarlo, ponerlo lindo y que sea un espacio de encuentro entre todos los vecinos, con la excusa de hacer algo por el medioambiente, que no deja se ser fundamental”, cerró Rocío.

Próximamente BH Sustentable va realizar dos talleres. Uno de compostaje, para enseñar a los vecinos a separar los residuos y, a partir de la basura orgánica, generar compost domiciliario que les sirva como tierra fértil para trasplantar plantas.

El otro taller que se dictará es el de huerta vertical, donde usando esa tierra fértil generada por el compost, se van a sembrar verduras y hortalizas para el consumo de los vecinos..

Ana es carrera y la encargada del Punto Azul. Una vez que el cubículo de residuos reciclables se llena de cartón papel, vidrio y metal, ella separa cada material y los lleva a los centros de reciclaje o los comercializa.

“Donde la gente ve basura, yo veo trabajo, porque los residuos son recursos. Lo que no puede volver a la tierra se reinstala en las industrias y tiene otra utilidad”, dijo la mujer.

Además de este Punto Azul, en la Ciudad hay otros nueve centros de acopio de residuos reciclables donde los vecinos pueden llevar cartón, vidrio y metales: el colegio Liceo Víctor Mercante (diagonal 77 entre 4 y 5); el Bachillerato de Bellas Artes (calle 10 entre diagonal 78 y 63); el Institulo José Manuel Estrada (diagonal 3 entre 473 y 473 bis, City Bell); la facultad de Humanidades (calle 51 entre 124 y 125); facultad de Bellas Artes (diagonal 78 esquina 62); el Centro Social y Cultural Olga Vázquez (calle 60 entre 10 y 11); el Galpón de las artes (calle 71 entre 13 y 14); la Escuela media 25 (calle 54 esquina 2); y la escuela Anexa (calle 50 entre 117 y 118).