La exportación de carne vacuna subió 41,6% en volumen en el primer trimestre del año

La exportación de carne vacuna aumentó en el primer trimestre de 2019 en un 41,6% respecto del mismo período del año pasado al alcanzar las 97.165 toneladas peso producto (tn pp), informó hoy la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).

De esta manera, los ingresos por ventas al exterior se ubicaron en US$ 504 millones, lo que significó una mejora del 18%. El total exportado en volumen expresado en toneladas res con hueso equivalió a 147.651 toneladas, un 34,8% más que en el acumulado de los primeros tres meses del año pasado.

"Estos números son absolutamente beneficiosos para el sector cárnico argentino. Hoy la industria está trabajando entre un 90% o 95% de la capacidad instalada", indicó el presidente de Ciccra, Miguel Schiariti.

En este sentido, Schiariti aclaró que el volumen exportado no afecta al consumo interno ya que la "la carne que tiene como destino el exterior es de vaca, mercadería que tiene escaso consumo acá.

Por eso no afecta, porque hay una puja por animales diferentes". Los cortes congelados representaron casi 80% del volumen total exportado en el primer trimestre del año, cuyo crecimiento en volumen exportado fue del 43,4% interanual y se explicó por la tracción ejercida por la demanda china.

En tanto, el restante 20% se integró con cortes frescos, que crecieron a un ritmo de 7,0% interanual. La exportación de cortes congelados representaron ventas por US$ 339,4 millones, con un crecimiento del 33,5% respecto al mismo período del año anterior, mientras que por los cortes frescos ingresaron US$ 164,6 millones, valor que tuvo una caída interanual de 4,8%, producto de una baja en el precio promedio de éstos, ya que el valor de los mismos decreció 11,1% al comerciarse a US$ 8.066 por tn pp.

De este total, se exportaron a China dos de cada tres kilos de carne argentina. Asimismo, los envíos al "gigante asiático" generaron casi 5,5 de cada US$ 10 facturados por exportaciones de carne vacuna en el primer trimestre del año.

De esta manera, China adquirió 65.698 tn pp de carne vacuna congelada en los primeros tres meses de 2019, lo que significó un incremento del 86,3% más que en el primer trimestre del año pasado. Los ingresos por estas ventas ascendieron a US$ 273,6 millones, lo que arrojó un aumento de 80,2% anual.