Buscan a un hombre con discapacidad desaparecido hace casi una semana

Se trata de Eduardo Olmos, paciente de un centro de día de Villa Elisa



Eduardo Olmos desapareció hace casi una semana y el personal del Centro de Día Siluva, donde asiste hace varios años, y del Hogar José Ingenieros, donde vive también hace bastante tiempo, lo buscan desesperadamente.

"Edu no tiene familia y tiene una discapacidad intelectural, no habla. Suele escaparse pero nunca estuvo ausente tantos días", dijo una trabajadora de Siluva. Asimismo, remarcó que Eduardo en otras ocasiones buscó cómo volver pero puede desorientarse y no saber hacerlo.

En ese sentido, pide que quienes lo vean o puedan aportar datos para dar con su paradero se comuniquen al 4785800 o al 4786400.