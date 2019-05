| Publicado en Edición Impresa

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, utilizó ayer una ironía para asegurar que la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner presentará su candidatura para las elecciones de octubre próximo. “La yegua va a volver, ya está trotando”, dijo en declaraciones a FM 90.3. “Desde lo personal lo deseo, y sostengo: tiene que ser candidata porque no hay tiempo que perder”, agregó.