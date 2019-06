A los 81 y casi ciega, mantiene intacto el músculo solidario: teje y dona bufandas

Desde hace varios años participa de la campaña de una ong platense. Las prendas las intercambia por leche para los más chicos

| Publicado en Edición Impresa

Casi de manera mecánica Emilce Sparano - 81 - enlaza los puntos y hace deslizar la lana, el tacto le permite saber cómo avanza el tejido que en horas se convertirá en una bufanda que ella cambiará por leche larga vida para comedores comunitarios. “Casi no veo nada y mis nietas me ayudan con la elección de los colores, yo tejo desde que era una nena, pero ahora el propósito es dar las bufandas a cambio de leche para los chicos humildes”, cuenta la ex docente desde su casa de Tolosa.

La mujer, nacida en la ciudad bonaerense de 9 de Julio, vive desde pequeña en La Plata y durante 50 años se desempeñó como docente en escuelas humildes de Florencio Varela y Berazategui.

Desde hace varios años participa en la organización La Plata Solidaria, teje las bufandas que luego intercambia por leche en polvo o larga vida.

“Quiero agradecer a todos los vecinos platenses que se vienen acercando a mi casa para traer leche. La gente tiene un corazón maravilloso y es muy solidaria”, dice.

Es que los voluntarios de La Plata Solidaria le contaron que en sus recorridas por distintos comedores comunitarios uno de los productos que mas se necesitaban era leche y ella decidió hacer su aporte para conseguirla.

“Yo tejo pese a mi problema visual porque es una forma de sentirme útil. Ya habíamos enviado a Jujuy bufanditas cuando fue la tragedia de “El Volcán”. Y se me ocurrió que podíamos canjear estas por leche”, agrega quien casi perdió la cuenta de las bufandas que confeccionó y tiene en su casa cerca de 90 esperando dueño.

Generalmente teje por las tardes, aunque los días que madruga también le dedica un rato; como es perfeccionista si se da cuenta que en alguna de las vueltas perdió un punto, desteje todo y vuelve a empezar.

Para Emilce la actividad es más que uno de sus pasatiempos preferidos porque con buen éxito logró obtener en los últimos días unos 50 litros de leche que le acercaron personas interesadas en acceder a sus tejidos.

“Hace como 70 años que tejo, antes hacía pulóveres para mis hijos y nietas, pero ahora hago bufandas porque me resulta mas fácil”, asegura quien ya colaboró con el comedor Refugio del Angel.

Para la tejedora solidaria la actividad es algo de todo el año y le satisface pensar que con algo cotidiano pueda ayudar a los mas necesitados.

“El próximo domingo 9 de junio estaremos en Plaza Moreno, frente al Municipio desde las 10 hasta las 19 con nuestra colecta de ropa de abrigo. Allí esperamos a todos los platenses que quieran traer ropa y por supuesto leche para llevarse una bufanda de Emilce”, agrega Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solidaria.

Quienes quieran participar pueden hacerlo por intermedio de la página de Facebook La Plata Solidaria o al WhatsApp 2215669819.