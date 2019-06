Con escaso volumen, el dólar cerró estable a $45,90

Con escaso volumen operado y un equilibrio entre la oferta y la demanda, el dólar para la venta al público subió en forma marginal (+0,03%) y cerró a $45,90 en tanto en el segmento mayorista la divisa tuvo un ligero avance de 0,11% y finalizó a $44,90.



En lo monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de 37 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 69,241% para un total adjudicado de $230.018 millones.



A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $675 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 751 millones, mientras que no se registraron operaciones en los mercados de futuros MAE.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 716 millones.



"En otra rueda de desarrollo tranquilo, la divisa norteamericana operó con tendencia mixta pero con una ligera suba respecto del final del viernes pasado", describió Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



En el mercado de dinero entre bancos se operó al 66%.



"En swaps cambiarios se pactaron US$225 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles", indicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.