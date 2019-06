Boris Johnson, en carrera para suceder a May, modera su discurso sobre el Brexit

| Publicado en Edición Impresa

El conservador Boris Johnson aseguró ayer, al lanzar su campaña para convertirse en primer ministro, que sólo sacaría al Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin acuerdo como “último recurso”, el mismo día que el Parlamento rechazó una iniciativa para impedir un Brexit brutal. Ex canciller y ex alcalde de Londres, Johnson -que prometió dejar la UE el 31 de octubre- es el favorito de los diez candidatos que compiten por suceder a la renunciante Theresa May. (AFP)