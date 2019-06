¿Por qué es feriado el próximo lunes? Mirá el calendario de los que se vienen

Hace 3 años se promulgó la ley que incluyó este día de descanso para la mayoría de los argentinos. Se viene una semana muy corta

Éste será un fin de semana largo, pero el jueves llegará otra jornada de descanso. Pero no todos saben el motivo por el cuál el 17 de junio no se trabaja para la gran mayoría de los argentinos. Pese a que muchos creyeron que se pasaba el feriado del 20 al lunes, lo cierto es que esa fecha no se mueve, y tampoco la del 17 ya que se tata de un homenaje al general Martín Miguel de Güemes, quien murió esa misma fecha pero en 1821.

Hace 3 años, más precisamente el 10 de junio de 2016, el Gobierno de Macri promulgó la ley que incluyó este feriado al calendario oficial para recordar a Güemes, uno de los principales impulsores de la Revolución de Mayo, a quien también se lo llamó 'héroe de la liberación nacional'. Con este texto, se publicaba en el Boletín Oficial: "Modifícase el decreto 1.584/2010 e incorpórase como feriado nacional y día no laborable en todo el territorio de la Nación el 17 de junio de cada año, en conmemoración al paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes".

Para recordar quién fue este prócer argentino, vale mencionar que nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Peleó para defender nuestro territorio en la Guerra de la Independencia y también fue partícipe de las guerras civiles.

Por otro lado, y como quedó dicho, el jueves 20 también será feriado por lo que será una semana corta. En esta fecha se conmemora al creador de la bandera argentina Manuel Belgrano, quien falleció en 1820 y fue uno de los principales impulsores de la educación popular en el país. Como dato, el 27 de febrero de 1812 fue la fecha en que nuestra bandera fue izada por primera vez.

Este es el cronograma de los feriados que le quedan al 2019:

* Feriado puente por el Día de la Independencia.: lunes 8 y martes 9 de julio

* Feriado en conmemoración de la muerte del General José de San Martín: se celebra el 17 de agosto pero se pasa al lunes 19 por cuestiones turísticas.

* Feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural: se celebra el 12 de octubre pero se pasa al lunes 14 por cuestiones turísticas.

* Feriado por el Día de la Soberanía Nacional: lunes 18 de noviembre.

* Feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María: domingo 8 de diciembre.

* Feriado por Navidad: miércoles 25 de diciembre.