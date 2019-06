Asaltan a un arquitecto y su familia a metros de la casa de Tagliaferro, ex marido de Vidal

Según informaron hoy fuentes policiales, el hecho comenzó alrededor de las 10.30 cuando Kevin Zanola (50) descendió de su camioneta Jeep Renegade en la puerta de un edificio ubicado en la calle San Pedro 731, de la mencionada localidad, a metros de la vivienda del intendente de Morón

Un arquitecto que fue presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Morón fue capturado cuando entraba a un edificio de la localidad bonaerense de Castelar por un grupo de delincuentes que sin preguntarle la dirección, lo llevó directamente a su casa, ubicada a 10 cuadras, y le robó dinero y otros objetos de valor.

Según informaron hoy fuentes policiales, el hecho comenzó alrededor de las 10.30 cuando Kevin Zanola (50) descendió de su camioneta Jeep Renegade en la puerta de un edificio ubicado en la calle San Pedro 731, de la mencionada localidad, a metros de la vivienda del intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.

Allí, Zanola fue interceptado por tres delincuentes que lo capturaron justo cuando estaba abriendo la puerta porque debía realizar un trabajo.

“Estaba entrando al edificio a verificar una instalación de gas, me agarran tres personas y me meten en mi propio auto, y sin preguntar la dirección, me traen para acá”, contó Zanola a la prensa en la puerta de su domicilio.

De acuerdo a lo que quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio y otras cercanas, los delincuentes bajaron de una camioneta blanca, que podría ser una Honda, utilizando gorras para que sus rostros no sean vistos y con armas.

Tres se subieron con él en su propio auto, mientras que otro continuó en la camioneta, de acuerdo a lo que se desprende de las imágenes.

La víctima explicó que lo que más le llamó la atención fue que en el trayecto de diez cuadras hasta su casa, los asaltantes le dijeron: “Ya se nos escapó tu esposa la otra vuelta y vos también, con la moto, te nos escapaste”.

Una vez que llegaron a la vivienda, donde estaban el hijo de Zanola y una empleada doméstica,

Los delincuentes juntaron a todos en una habitación, los inmovilizaron y comenzaron a revisar los diferentes ambientes y a apoderarse de dinero, joyas y artículos de electrónica, añadieron los informantes.

“No entiendo, porque yo no soy heredero de, el empresario de, el accionista, el político. Soy un laburante de Morón, yo tengo una inmobilaria y desarrollo algunas cosas”, aseguró el hombre, que es dueño de Zanola Propiedades.

“No creo que los tipos hayan dedicado mi vida a mi, yo no estoy en la mira de nadie exclusivamente, pero esto te termina amedrentando”, agregó, y dijo estar “agradecido” de que no le hayan “pegado un culatazo”.

Los voceros dijeron que los asaltantes, además de las gorras, emplearon guantes de goma y capuchas en otros tramos del recorrido, por lo que no pueden verse sus rostros en las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción 4 de Morón, junto con personal policial de la DDI y de la Jefatura Departamental del mismo distrito.