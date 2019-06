Espert insistió en que no bajará su candidatura

El economista liberal José Luis Espert insistió hoy a través de las redes sociales que no bajará su candidatura a la presidencia por el Frente Despertar y aseguró que cuenta con el aval del partido UNIR, del que se desprendió el dirigente Alberto Assef, -quien irá en la lista de Juntos por el Cambio-, para oficializar su nómina ante la justicia electoral para las primarias del 11 de agosto.



A través de un video que difundió en las redes sociales esta tarde aseguró que va a competir y que "el gobierno va a fallar en su intento para bajar el Frente Despertar", al que acusa de intentar proscribirlo, a partir de la decisión de Assef.



Para reforzar su afirmación de que tiene los avales necesarios, se mostró en el video junto al presidente de la Convención Nacional de UNIR, Raúl Racana, quién sostuvo que el organismo deliberativo partidario aprobó hace un mes el apoyo a Espert y, además, hizo un llamado a defender la "dignidad e integridad" de la decisión.



Despertar está integrado por tres partidos: UNIR, Unión del Centro Democrático (UCeDe) y el Partido Libertario, aunque se supo que la jueza con competencia electoral, María Servini, había observado que la Ucedé no podrá competir porque en la ciudad se inscribió también con Juntos por el Cambio.



Espert, a quien acompaña como precandidato a vice el periodista Luis Rosales, dijo que lo intentan proscribir porque temen que "le reste votos" al oficialismo.



"Una convención nacional del partido UNIR a mí me unge como precandidato, por lo cual, una nueva convención del partido necesitaría constituirse para modificar esta situación. Por lo tanto, espero no sólo competir sino que lo más probable es que lo haga con el frente Despertar dentro del cual va a estar el partido UNIR", aclaró.



Además, criticó al ex funcionario Darío Lopérfido, con quien "venía manteniendo conversaciones aceitadas, hasta que de pronto, en cuestión de horas, desapareció, y a la tarde se lo vio sacándose fotos con (Mauricio) Macri".



"Sin duda, debemos ser críticos para las aspiraciones del Gobierno. Yo leí alguna encuesta donde Cristina (Kirchner) podía ganar por seis siete puntos y claro, si nosotros competimos esos votos serán críticos para el Gobierno, sobre todo porque le tiene terror a Cristina", estimó.



Y, en la misma línea, pidió que "no le tengan miedo a unas PASO porque no son más que una gran encuesta nacional".



"Que la gente voté con tranquilidad por lo que quiera votar en la PASO, que no se juega nada", añadió el economista tras sintetizar que el presidente Macri demostró que "no es más que la vieja política".