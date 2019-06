La Municipalidad calificó de "horrible" la labor de EDELAP y analiza una denuncia penal contra la empresa

Así lo señaló el secretario de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli. En estos momentos son unas 100 mil personas las que no tienen luz en la zona Norte. "Los generadores sirven, pero no están sabiendo conectarlos", aseguró el funcionario, quien calificó de "impericia absoluta" la manera en la que la empresa está llevando la situación

La Municipalidad de La Plata criticó duramente la labor de EDELAP por el apagón que desde el sábado mantiene sin suministro eléctrico a unas 100 mil personas y confirmó que además de haber solicitado la rescisión de la concesión evalúa una denuncia penal por abandono de persona.

Así lo indicó esta mañana el secretario de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli, quien aseguró que el corte afecta a 100 mil personas en Villa Castells, Gonnet, City Bell, El Rincón, Villa Elisa y Arturo Seguí. "Es un desastre. El plan de contingencia que presentó EDELAP es horrible y no está funcionando, por eso hay más de 20 mil usuarios sin servicio, que son unas 100 mil personas afectadas".

"La impericia de la empresa está haciendo que en vez de conectar y rápidamente tener luz esos generadores hoy no están dando luz. El tema es que la empresa no está pudiendo resolver el problema. Los generadores sirvieron, no están sabiendo conectarlos. Estamos en manos de una impericia absoluta", afirmó el secretario municipal.

"El panorama es pésimo, porque además la falta de energía hace que salga rápidamente de funcionamiento el servicio de agua potable porque ABSA tiene bombas que toma el agua del puelche y no de los acueductos del Río de la Plata, con lo cual es una complicación extra", indicó Negrelli.

El funcionario municipal admitió que por "la impericia" de EDELAP "hubo que redoblar la seguridad y anoche la gente tenía la preocupación lógica", y graficó que como consecuencia de la falta de suministro se perdió la comida de los comedores de las 30 escuelas que debieron suspender las clases en la jornada de ayer.

Y en ese marco, Negrelli señaló que además de pedirle al "OCEBA caerle a EDELAP con la máxima sanción posible" desde el Municipio "estamos evaluando realizar una denuncia penal por abandono de persona".

"Evidentemente acá lo que vemos es que no están sabiendo hacer las cosas" por eso "se ha pedido la máxima penalización posible, inclusive la rescisión de la concesión", agregó el funcionario.