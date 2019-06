Para chocar con Venezuela, Scaloni metería dos cambios y Foyth se correría al lateral

El seleccionado argentino realizó una nueva práctica en Río de Janeiro con miras al encuentro de cuartos de final de la Copa América del próximo viernes ante Venezuela, partido para el que el técnico Lionel Scaloni metería dos variantes en la formación. En tanto Juan Foyth se mantendría en el equipo aunque como lateral por la derecha.

Respecto a los cambios, el DT optaría por el ingreso de Acuña por Lo Celso y de Pezzella por Renzo Saravia.

En consecuencia, el equipo sería con Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Agüero y Lautaro Martínez.

UN ÁRBITRO QUE GENERA DUDAS

En Argentina no cayó bien la designación de Roldán para arbitrar el encuentro del viernes, algo que fue motivo de comentarios en el seno de la delegación argentina.



El colombiano ejerció el contralor de cinco partidos de Argentina, empezando por el del 7 de octubre de 2011, por las Eliminatorias para Brasil 2014, cuando el equipo albiceleste dirigido por Alejandro Sabella venció 4-1 a Chile, con tres goles de Gonzalo Higuaín y uno de Lionel Messi. Esa fue la única victoria con Roldán como árbitro.



Ese día el juez no cobró una falta contra el arquero Mariano Andújar en el gol de los chilenos pero, por contrapartida, tampoco vio una mano de Messi previa al cuarto gol de los argentinos en el estadio Monumental.



El segundo encuentro fue el 1-1 entre Argentina y Perú, en un partido que se disputó el 19 de septiembre de 2012 por esas mismas Eliminatorias. En ese partido, que tuvo otra vez a Higuaín como autor del único tanto de la selección, el colombiano acertó en el penal de Angel Di María sobre Jefferson Farfán que luego Sergio Romero le tapó a Carlos Zambrano, pero no expulsó a Carlos Lobatón por una fuerte falta contra Marcos Rojo.



El 13 de junio del 2015, por la fase de grupos de la Copa América 2015, Argentina igualó 2-2 frente a Paraguay y Roldán cobró un penal sobre Di María que no fue tal, pero luego debió expulsar a Derlis González, quien segundos después de su primera amarilla, cometió otra fuerte falta.



Pero el peor recuerdo para Argentina con Roldán como árbitro, sobre todo por el resultado del partido, fue en la final de la Copa América 2015 frente a Chile, en Santiago, donde si bien no tuvo errores técnicos, dejó pegar demasiado y no cobró ninguno de los agarrones en el área del hoy mediocampista de Independiente Francisco Silva sobre Marcos Rojo.



Y el último antecedente fue la derrota 2-0 frente a Bolivia, por las Eliminatorias para Rusia 2018, donde tuvo una tarea sin objeciones.



Por contrapartida, para los venezolanos es favorable la última experiencia con Roldán, ya que en el primer cotejo de esta Copa América ante Perú, por el Grupo A, les anuló dos goles a los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca, bien que a instancias del VAR.