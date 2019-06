Más de 500 familias platenses no tienen agua desde hace diez días y reina la desesperación

Mas de 500 familias platenses sufren desde hace diez días un corte del servicio de agua y hoy reclamaron por una solución urgente. Según dieron a conocer, a raíz de este problema, afrontan en sus hogares múltiples inconvenientes. La causa del faltante sería una grave avería de una bomba subterránea que abastece al barrio.

Este panorama está localizado en la zona de 611 entre 4 y 4 bis, en las inmediaciones de un emblemático club de fútbol infantil de Barrio Aeropuerto, en Villa Elvira. "El barrio es provisto de agua a través de una bomba sumergible que se viene averiando desde hace años y que ahora se quemó", enfatizó Belén, una vecina que viene conviviendo con este drama desde la semana pasada. "Las empresas de agua y luz, ABSA y Edelap, siempre nos ayudaron, pero le corresponde al municipio hacerse cargo de la bomba, de repararla o reponer una nueva, ahora que parece que dejó de funcionar completamente", añadió la mujer.

"Hicimos los planteos pero las autoridades comunales y la delegación no nos dan respuesta. En principio son unos 14 departamentos, una parroquia y un comedor que no tienen agua. Acá viven una nena que usa silla de ruedas y mucha gente mayor que ya no puede seguir acarreando baldes", graficaron. A esto se suma que hay edificio con ascensores que no funcionan, por lo cual algunos usuarios tienen que subir con baldes a través de la escalera, según contó.

Para los usuarios, la bomba se quemó tras el corte de luz que afectó a todo el país el domingo 16 de este mes. "Cuando se restableció el servicio eléctrico, faltaban fases, una del cableado al medidor y dos a la tablero de la bomba, lo que hizo que se queme", evaluaron. Asimismo afirmaron que "hemos presentado expediente ante la Autoridad del Agua que está por tener resolución para oficializarnos como usuarios de Absa".