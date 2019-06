Para Melconian, es necesaria una reforma previsional y otra laboral

| Publicado en Edición Impresa

“Para que el régimen previsional funcione no alcanza con elevar la edad jubilatoria de la mujer, porque este sistema como está va a la quiebra hasta imponiendo 350 años de edad para jubilarte”, dijo ayer el economista Carlos Melconian quien participó junto al director de Poliarquía, Eduardo Fidanza, de una ciclo de charlas organizado por la Cámara Argentina de Comercio, FEMAPE y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata en el Hotel Grand Brizo de nuestra ciudad.

Melconian, que reveló que su preferencia política está con el presidente Mauricio Macri “aunque yo digo públicamente lo que pienso”, aclaró que la charla iba a ser “técnica”.

“El tema que realmente me desvela es la agenda del próximo gobierno”, dijo. Y enumeró los cuatro temas centrales que debe encarar quien asuma las riendas del poder el 10 de diciembre próximo: elaborar un plan económico “porque el actual gobierno subestimó a la macroeconomía”; tener “pillos de la política o políticos profesionales, en el buen sentido, que defiendan el programa económico en el Congreso; implementar una reforma laboral y otra previsional “de carácter estructural”; y “tener un fuero laboral y otro previsional que no se dediquen a presentar amparos contra las medidas y una Corte Suprema que no los acepte”.

“Y además - agregó- está el FMI, que tendría que estar gratamente invitado a participar con nosotros porque es el que la tiene que poner (la plata)”.

Melconian criticó a Macri en el comienzo de su exposición “porque no hizo un inventario de lo que recibió, y lo que recibió fue un desastre y si tras una catástrofe como la que le dejó el gobierno anterior hacés las cosas mal terminás con el préstamo del Fondo”.

En tanto Eduardo Fidanza, dijo que en las elecciones que vienen primará el tema económico. Y con respecto a la provincia de Buenos Aires,expresó: “En un esquema de paridad, María Eugenia Vidal, que siempre tuvo buena imagen, en esta elección dependerá menos de Axel Kicillof que de la imagen del Presidente Mauricio Macri”.