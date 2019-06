Silva disparó contra la CD, que no tardó en recoger el guante

Tras no llegar a un acuerdo, el Tanque trató a la dirigencia de “inoperante y mediocre”. “Buscaba una excusa”, le respondieron.

La novela entre Santiago Silva y Gimnasia no llegó a un final, y mucho menos a uno feliz. Y es que, luego de darse por terminadas las negociaciones entre el delantero y el Club de calle 4, el Tanque habló con El Equipo Deportivo y disparó munición gruesa contra Gabriel Pellegrino y la actual comisión directiva Mens Sana.

“Me fui de vacaciones después de una reunión con el presidente en la que me propone seguir, y en vacaciones aparecieron un par de ofertas. Lo hablé con él y me ofreció un año de contrato por un monto ilógico”, comenzó explicando Silva. “Fue un año largo, pero se terminó con cosas lindas y un crecimiento grupal y buenos niveles”, completó.

“En la charla telefónica le aclaré que me ofrecía algo ilógico porque el 13 de junio de 2018, cuando arreglé, el monto era una cosa y hoy el país refleja otra cosa. Se fueron dando las conversaciones y cuando regresé me reuní con el vice y se llegó a un acercamiento, pero no era lo que pretendía. Así se terminó la negociación, aunque creo que no hubo muchas ganas de querer tenerme, más allá de un esfuerzo. Es mentira que no les atendí el teléfono. No voy a dejar que me ensucien con falsedades”, sostuvo el Tanque sin vueltas.

Luego de esto, el delantero le apuntó a la dirigencia, a la que trató de “inoperante”.

“Si tenés un jugador que te suma en el campo y en el vestuario, hay que hacer un esfuerzo. Y no hablo de Silva, hablo de otros jugadores también. Hablo de la inexperiencia dentro de una negociación. Veo la inoperancia y lo vi durante el semestre para ciertas cosas de la dirigencia. No hay eficiencia en negociar con un jugador de fútbol. Hay que buscar las formas, no fue la forma”, remarcó.

Por último aclaró: “La plata no es todo. Tengo un buen pasar gracias a Dios. Cuando llegué a Gimnasia dije que quería ir a cambiar cosas, a poner disciplina, que hoy es todo. No pasa todo por la plata, pasa por querer crecer y si tenés una mentalidad mediocre no crecés nunca y eso pasa en Gimnasia hoy”, finalizó.

“BUSCABA UNA EXCUSA”, LE RESPONDIERON DE GIMNASIA

Gerardo Marzola, Tesorero de Gimnasia, fue quien recogió el guante a lo dicho por Silva. En diálogo con este matutino, el integrante de la CD comandada por Gabriel Pellegrino, manifestó: “A Silva lo fuimos a buscar en 2018. Él estaba en Talleres, era suplente y no jugaba. Vino acá, firmó un contrato, tuvo una muy buena performance y el técnico nos pidió que le renováramos”.

Luego reconoció: “La CD estaba totalmente de acuerdo en renovarle, y en virtud de eso se mantuvieron varias reuniones. Primero del presidente con él, después con el Vice Ferrer y conmigo”, destacó. “Ahí escuchamos sus requerimientos y en función de eso le hicimos una propuesta. Esa primera propuesta, que le mandamos de forma escrita dos horas después de la reunión, consistía en 100% de aumento del salario en pesos, además de un premio por objetivo de 10 goles y, como nos pidió algo diferente, le pusimos otro premio por 10 pases gol. El salario se lo ofrecimos ajustable por el mismo porcentaje que la SAF nos incrementara a nosotros”, remarcó Marzola.

“Su salario, en dólares, se incrementaba un 27% y en pesos, un 100%, con lo cual había una mejora considerable y se triplicaba el cumplimiento de objetivos”, sostuvo. “El otro punto que nos quedaba era que nos pidió un contrato de dos años. Pero, considerando que es un jugador de 39 años y que nosotros tenemos que defender los intereses del Club, le ofrecimos un año y, si jugaba o estaba en la plantilla el 75% de los partidos, le renovábamos automáticamente por un año más”, explicó el Tesorero. “Silva pasaba a ser el mejor pago de Gimnasia. El 17% de lo que percibiríamos de Superliga, iba a ser destinado a pagarle a él y el otro 83% para el resto del plantel. Hicimos un esfuerzo descomunal más allá de las lógicas de cómo venimos cuidando el presupuesto porque considerábamos que era un jugador clave para retenerlo”, completó.

UNA RESPUESTA QUE NUNCA LLEGÓ

Pese a ese primer ofrecimiento, Marzola destacó que Silva nunca respondió de manera formal, en ningún momento se presentó a entrenar (algo que le fue requerido), pese a tener contrato hasta el 30 de junio, y que recién luego de tres días habló con Pellegrino.

“A mí no me respondió nunca. Entendemos que él eligió otro camino y otro destino, más cerca de la casa. Nos manifestó que le quedaba muy lejos y que tenía ofertas más cerca. Es su decisión. Nosotros hicimos la mejor propuesta”, remarcó.

LA SEGUNDA PROPUESTA

Tras un intento inicial fallido, el Tesorero de Gimnasia reconoció que el propio Gabriel Pellegrino debió tomar cartas en el asunto para una propuesta superadora.

“El presidente se la mejoró llegando a un 20% de lo que cobramos de la SAF (Superliga Argentina de Fútbol), algo que sería algo así de un 115% en pesos. Es decir que el 20% de lo que íbamos a cobrar de la SAF, iba a ir para él solo”, sostuvo.

Por último, el Tesorero de la institución fue claro en cuanto al pensamiento: “Buscaba otra cosa evidentemente. Buscaba una excusa”, finalizó.