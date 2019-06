Uñac llamó a una interna entre Alberto Fernández, Massa y Lavagna

Dijo que dirimir así el candidato a presidente del peronismo "sería muy interesante" y que "podríamos lograr aglutinar un porcentaje muy alto del electorado argentino"

El gobernador reelecto de San Juan, Sergio Uñac, se pronunció hoy a favor de una gran PASO en el peronismo entre Sergio Massa, Roberto Lavagna y Alberto Fernández, al sostener que “sería muy interesante” para “lograr aglutinar un porcentaje muy alto” del electorado, aunque no descartó incluir en esa compulsa al mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey.



“Sería muy interesante. Podríamos lograr aglutinar un porcentaje muy alto del electorado argentino”, sostuvo Uñac en declaraciones a la prensa, al ser consultado sobre la posibilidad de que Massa, Lavagna y la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner compitan en una gran interna.



Según Uñac, reelecto ayer con más del 55 % de los votos, el objetivo sería “acordar con todos los que podamos”. Agregó que tras imponerse frente a Marcelo Orrego por casi 20 puntos siente “la responsabilidad de poder aportar” desde la provincia para aglutinar al peronismo.



Sostuvo que "es importante valorar quiénes se quieren someter al desafío para que los argentinos los voten, y acordar con todos los que podamos y si no, decirles `compitan adentro y vemos el que más mide y el que gana gobierna y el que pierde acompaña´".



Respecto a la posibilidad de incluir en ese armado a Urtubey, Uñac recordó que el salteño “expresó que había cero chance de acompañar a Macri” en una fórmula pero, dijo, “quienes visibilizamos que este no es el camino, podemos plantear un mecanismo de negociación y a partir de ahí ver qué escenario podemos lograr, pero hacen falta muchos más soldados para concretar ese objetivo”.



Sobre la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el gobernador puso de relieve la figura del ex jefe de Gabinete, al sostener que “es una persona con mucho diálogo que puede vascular y encontrar desafíos intermedios, pero si eso no se logra hay que articular en el disenso: eso es lo que pasó en San Juan y lo veo en Alberto también” y no descartó reunirse esta semana con el candidato presidencial del kirchnerismo.



Finalmente, y consultado sobre una candidatura presidencial en 2023, Uñac dijo que “si hacemos las cosas bien, si el proyecto sigue siendo equilibrado, con atención a todos los sectores, con solvencia fiscal, con una propensión de activar la economía provincial producto de la diversificación de la actividad productiva; si eso se logra y seguimos profundizando ese camino puede ser una alternativa”.