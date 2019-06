Recurre a la jurisprudencia la defensa del dueño del Lincoln

Citaron fallos por casos similares que desligan de responsabilidad penal a los propietarios. Dicen que debe acotarse “al fuero civil”

Imputado de “homicidio culposo” en la causa que investiga la muerte de Lucas Lin (5) en la pileta de una colonia de vacaciones, el dueño del colegio Lincoln, Rubén Monreal, sumó a su defensa al abogado Juan José Losinno, quien en las últimas horas aportó “antecedentes jurisprudenciales de los máximos tribunales penales del país”, que “en modo alguno extienden la responsabilidad penal a los presidentes de las sociedades o presidentes de clubes”, para resaltar que su representado “tampoco tiene responsabilidad penal” en el trágico hecho que sucedió el 5 de febrero pasado.

Con ese propósito citó un fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal (máximo tribunal penal del país) del 15 de julio de 2010, por un hecho de similares características ocurrido en la colonia de vacaciones del Club All Boys, a cuyas autoridades se desligó de responsabilidad penal.

“…No cabe atribuir responsabilidad penal por el fallecimiento de una menor en el natatorio en el marco de las clases dadas en una colonia de vacaciones al presidente de la sociedad concesionaria ni al coordinador de deportes de la colonia pues tanto la profesora como la guardavidas tenían un campo relevante de autonomía en las tareas asignadas y sus comportamientos crearon un riesgo jurídicamente desaprobado dentro de la practica natatoria de la víctima, en virtud de su negligencia descuido o inobservancia de las reglas que que permiten a esa actividad integrarse en lo socialmente aceptado…”, se lee en el fallo.

En su indagatoria ante la fiscal Cecilia Corfield, Monreal optó por no declarar.

“Es porque la fiscal no describe cuál habría sido su ilícito accionar. Su silencio no debe ser tomado como un silencio cómplice u oscurantista, es la imposibilidad de responder lo que no se imputa”, argumentó Losinno ante una consulta de este diario.

En el marco de su estrategia defensista, el abogado trajo a colación también otra resolución judicial en sintonía con la anterior, por un caso que los platenses recuerdan bien, la muerte de Lautarito Soto, de apenas 4 años, en una de las piletas del Club Universitario de Gonnet, en 2004.

“El máximo tribunal penal de la Provincia (Casación) tampoco atribuyó responsabilidad penal a las autoridades del Club en la sentencia del 20 de diciembre de 2005”, aportó Losinno, resaltando que hay una “maximización del derecho penal”, en tanto que “el auto de imputación de la señora fiscal no describe ni mínimamente de qué modo habría actuado o participado Monreal en los hechos que se investigan”.

Para el abogado, el dueño del Lincoln “no pretende eludir responsabilidades civiles que deberán ser correctamente dilucidadas en el fuero correspondiente, pero extender la misma al fuero penal genera una expectativa de condena que de ningún modo guarda fundamento legal y que a la larga produce sensaciones de impunidad que no son tales”.

Además de Monreal, en la causa ya fueron llamados a indagatoria el director de la colonia, Osvaldo Ramos; una de las accionistas del establecimiento, Roxana Costa y la representante legal Mónica Cauteruccio; a quienes se sumaron en los últimos días cuatro funcionarios de la comuna local por “incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica de instrumento público”.

“La justicia debe llegar en forma rápida y justa en los ámbitos que correspondan sin pretender que la responsabilidad civil se transforme en penal”, insistió Losinno, “cada uno deberá hacerse cargo de lo sucedido y el Colegio Lincoln responderá honrando la larga trayectoria en el ámbito educativo platense que registra desde hace más de 50 años”.