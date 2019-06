Miles de mujeres se unieron en el grito por “NiUnaMenos”

En nuestra ciudad recorrieron el centro desde plaza Moreno a la Gobernación. Hubo movilizaciones en todo el país con un mismo reclamo, “basta de femicidios”

| Publicado en Edición Impresa

Con la presencia de dos madres de víctimas de femicidio -Marta Ramallo, mamá de Johana y Florencia Cabrera, madre de Claudia Salgán- miles de mujeres marcharon ayer por el centro de la Ciudad -se juntaron en plaza Moreno para luego recorrer por diagonal 74 hasta plaza Italia y de allí por 7 hasta plaza San Martín- en reclamo de acciones judiciales, políticas y económicas que ayuden a erradicar la violencia machista que, según las últimas cifras, mata a una mujer cada 33 horas.

Mujeres de todas las edades, encolumnadas en organizaciones feministas, sociales, políticas y estudiantiles, partieron de plaza Moreno para finalmente concentrarse frente a la Gobernación provincial.

Antes, se fueron desarrollando distintas actividades en facultades y diferentes organismos estatales. En uno de ellos, la Asociación Judicial Bonaerense instaló en las escalinatas de los Tribunales Penales un centenar de pares de zapatos rojos, como una forma de visibilizar la ausencia del centenar de mujeres que fueron víctimas de femicidio en los primeros 140 días del año.

Similares ceremonias se fueron realizando en las principales ciudades del país, aunque la marcha central tuvo como epicentro a la capital federal, donde una multitud marchó desde el Congreso hacia Plaza de Mayo en lo que fue la quinta movilización “Ni Una Menos” en reclamo por los derechos de las mujeres, por la legalización del aborto y para erradicar la violencia machista.

Miles de mujeres, muchas pertenecientes a agrupaciones feministas, movimientos sociales, sindicales y partidos políticos, escucharon el documento final, leído ante la multitud en la Plaza de Mayo, que reseñó los reclamos del movimiento de mujeres, pidió a las Cámaras Legislativas que se apruebe la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y exigió el “fin de los femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio y la declaración de la Emergencia en violencia de género, “porque desde 2015 hubo alrededor de 1.193 femicidios”.

El texto, consensuado por todas las agrupaciones convocantes, señaló que marcharon “para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras”.

En el documento se pidió también “saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones”.

La multitudinaria marcha comenzó a las 17, pero desde muy temprano cientos de mujeres se acercaron a las inmediaciones del Congreso para manifestar su reclamo por el fin de la violencia machista y los femicidios que, en lo que va del año, suman 133 víctimas.

En nuestra ciudad, Marta Ramallo, cuya hija fue secuestrada en julio de 2017 y luego asesinada por una organización de trata, destacó que “hoy marchamos porque no queremos ni una piba muerta más, necesitamos que nuestras hijas vuelvan a sus casas. Lamentablemente Johana ya no volverá, ella no desapareció, la desaparecieron; ella no murió, la mataron y la descuartizaron”.

Por su parte, Florencia Cabrera, madre de Claudia Salgán, la instructora de fintess asesinada en el 2015, reclamó leyes duras que “castiguen a los femicidas con la pena máxima, y un cambio en la sociedad, para que deje de pensar que la víctima algo hizo para sufrir lo sufrido”.