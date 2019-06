Maradona le apuntó a la conducción técnica de un equipo inglés: "Soy el indicado"

Diego Maradona se postuló para dirigir a uno de los equipos más poderosos del mundo durante una entrevista periodística realizada en las últimas horas.

Cuando fue consultado sobre un posible deseo de dirigir en la Premier League, Pelusa respondió: "Si el Manchester United necesita un entrenador, yo soy el hombre indicado...Se que venden camisetas en todo el mundo, pero también necesitan ganar trofeos. Puedo hacer eso", agregó el actual entrenador de Dorados de México.

La revista inglesa "Four Four Two" publicó una entrevista que le realizó al campeón del Mundial 1986 con la selección argentina, y subió un fragmento a su sitio web. En él, el ex futbolista habla sobre el fútbol inglés y en especial sobre el Manchester United.

Vale destacar que el club inglés que se encuentra bajo el mando de Ole Gunnar Solskjaer quedó sexto en la tabla de posiciones y no logró clasificar a la próxima Champions League.

De acuerdo a lo que reflejan las declaraciones del DT argentino al parecer, cree tener la receta para que "Los Diablos Rojos" vuelvan a tener una época dorada.