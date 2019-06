Alberto F. dijo que su estado de salud es “espléndido”

| Publicado en Edición Impresa

“Para alegría de algunos y desgracia de otros, estoy espléndido”. Con esa frase, el precandidato presidencial Alberto Fernández salió al cruce ayer de versiones sobre su estado de salud luego de que debiera ser internado en el Sanatorio Otamendi, donde se le diagnosticó una inflamación pleural.

El ex Jefe de Gabinete dio detalles sobre su cuadro y sostuvo que no intentó “ocultar nada”. “Tuve una fuerte inflamación en la pleura y no pudieron determinar a qué se debía”, contó. “En 2008 tuve un antecedente de un pequeño coágulo en el pulmón y fui anticoagulado. Ahora detectaron que la pleura estaba muy inflamada y por eso me dejaron internado para darme medicación que me calmara el dolor”, agregó.

“He sido muy transparente desde el primer día sobre mi estado”, remarcó.

Fernández, quien hoy recibiría el alta, rechazó que la versión que indicaba que había sufrido una tromboembolia pulmonar. “Si hubiese sido así, estaría en terapia intensiva”, aseveró.