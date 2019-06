“Vamos con la misma ilusión de siempre, pero no somos candidatos como otras veces”

Por otro lado sorprendió con lo que hace su hijo Mateo: “Jugábamos en casa y me decía “yo soy del Liverpool que les ganó a ustedes’”

| Publicado en Edición Impresa

Cada vez que habla Lionel Messi sus declaraciones no pasan desapercibidas y, la entrevista que le realizó ayer TyC Sports en el predio de Ezeiza, no fue la excepción. Aseguró que la Argentina no es candidato a ganar la Copa América, recordó con nostalgia el Mundial 2014 y contó una desopilante anécdota en relación a su hijo Mateo.

“Me sentí muy bien, integrado. Hay un grupo muy lindo que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Un grupo muy bueno, de gente muy buena más allá de lo futbolístico y que tiene mucha ilusión”, comenzó indicando el “10” en relación al actual seleccionado.

Al ser consultado por las expectativas para la Copa América, respondió: “Vamos con la misma ilusión de siempre, pero la realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio. Para la mayoría es la primera competencia oficial, pero no quita que Argentina va a ir a buscar la Copa. No somos candidatos como otras veces”.

En cuanto a cómo se encuentra físico y mentalmente, indicó: “Más cansado y frustrado de la cabeza que de lo físico, más que nada por la eliminación de Champions. De los últimos años fue de los que menos minutos jugué, me siento bien”.

Por otro lado habló del cariño que recibirá al equipo el viernes en San Juan: “Está lindo cómo te recibe la gente afuera, las ganas que tiene que la Selección vaya. Está bueno que todo el país tenga la posibilidad de ver a la Selección Argentina”.

EL MUNDIAL, SU GRAN ESPINA

¿Messi podrá levantar la Copa del Mundo? En relación a esto, indicó: “Qué se yo... Dios dirá si nos miraremos o no. Sería lo máximo, es el sueño más grande que me queda por cumplir. Estar tan cerquita en ese Mundial (2014) fue terrible porque nos merecíamos poder levantarla”.

Sobre aquella edición en Brasil, agregó: “Era el momento máximo de toda esa camada. Teníamos un grupo impresionante. Cada vez es más complicado, nadie te regala nada y no recibir goles es importantisimo, ni dejar espacios ni que te lleguen”.

LAS OCURRENCIAS DE MATEO

En un pasaje de la entrevista, Messi contó que su hijo Mateo (3 años) lo carga con las derrotas que sufrió en Champions y Copa del Rey:“Jugábamos en casa y me decía ‘yo soy de Liverpool que les ganó a ustedes (en la semifinal de la Champions)’. Con Valencia también... ‘Les ganó Valencia eh, yo soy de Valencia”.

También aseguró que pelea a su hermano mayor Tiago, quien es fanático de su papá y no se pierde ningún partido: “Está la tele y grita los goles del Madrid para hacerlo calentar al hermano. Se hace el que es hincha del Madrid”.

BASILE, EL MAESTRO

Por último, el astro argentino contó que Alfio Basile fue importante para que patee mejor los tiros libres: “Me decía: ´soltá el pie nene, ¿no ves cómo hace Román?´. Yo tiraba despacito, no hacía lo mismo. Me decía que era un centrito. Fui probando y por lo menos pateaba siempre de la misma manera, no es patear por patear”.