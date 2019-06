Habla la mujer que acusa a Neymar de violación: "Estaba agresivo"

Mientras se conocían las consecuencias de la lesión sufrida por Neymar en el amistoso con Quatar, que lo dejará fuera de la Copa América, saltaba a los primeros planos los testimonios realizados públicamente por la mujer que acusa al jugador de PSG de violación.

"Estaba agresivo" señaló Trinidade Mendes de Souza en una entrevista que se conoció una hora antes del amistoso en el que se lesionó Neymar.

La mujer expuso que se trató de "agresión" y "violación", aunque admitió que su intención era "tener una relación sexual con él".

La mujer que denunció al futbolista por violación también señaló que "Comenzamos a acariciarnos, a besarnos; hasta ahí, todo bien. Él empezó a golpearme y las primeras veces dije 'OK, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, y pedí que parara porque me dolía. Él me dijo 'disculpá, linda'.