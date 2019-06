“No soy ningún traidor”, dijo Vegetti sobre su pase de Instituto a Belgrano

| Publicado en Edición Impresa

Pablo Vegetti, de Belgrano de Córdoba, aclaró que no es ningún “traidor” tras haber rechazado la renovación de Instituto y pasar a uno de sus clásicos rivales. “Yo nunca dije que no iba a jugar en otro club de Córdoba. A la gente de la Gloria le agradezco el cariño, pero este es mi trabajo y no soy ningún traidor”, se defendió el ex atacante de Gimnasia y Villa San Carlos, entre otros.